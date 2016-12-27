В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

Совершивший серию изнасилований на территории Беларуси житель Санкт-Петербурга приговорен Брестским областным судом к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.166, ч.1 ст.167 и ч.2 ст.167 Уголовного кодекса - изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.

Мужчина осужден за совершение преступления в отношении одной женщины, хотя потерпевшими по делу признаны 35 человек.

По ряду статей УК он освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, так как преступления по данным эпизодам были совершены более десяти лет назад.

"Тем не менее, с учетом данных его личности судебная коллегия определила ему окончательно наказание в виде 18 лет лишения свободы. Так как им совершено большое количество преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Кроме того, после изнасилований в отношении потерпевших он совершал разбои и грабежи", - прокомментировала приговор старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.

Она отметила, что производство по делу по ряду статей УК было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть в дальнейшем потерпевшие, которые заявили исковые требования, имеют возможность вновь обратиться в суд для взыскания материального возмещения причиненного им морального вреда и имущественного ущерба.

Россиянин был задержан по подозрению в серии изнасилований и других преступлений в отношении женщин в ноябре 2015 года. Дело расследовалось главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси и рассматривалось в закрытом судебном заседании. Установлено, что житель Санкт-Петербурга периодически, один-два раза в год, приезжал в Беларусь навещать родственников, проживающих в Брестской области.

Во время этих визитов с 1994 по 2014 год он и совершал изнасилования, в основном - на территории Минской и Брестской областей. После этого насильник, как правило, сразу же уезжал из Беларуси, что усложняло его поиск. Обычно для совершения преступлений он выбирал безлюдные места, расположенные рядом с лесными массивами, вблизи остановочных пунктов железнодорожного транспорта. В ряде случаев мужчина не только насиловал своих жертв, но и забирал у них украшения, деньги, ценные вещи, угрожая при этом физической расправой и ножом.

Жертвами насильника становились женщины разного возраста, в том числе несовершеннолетние (три малолетние, пять несовершеннолетних). В хронологии преступлений, совершенных в Беларуси, существует ряд перерывов, связанных с переездами россиянина и иными обстоятельствами.

Так, в июле 2000 года он уехал в Польшу, где вскоре был осужден за совершение изнасилований и угон транспортного средства. Выйдя из мест лишения свободы, мужчина вернулся в Россию, где в 2007 году был снова задержан за совершение серии изнасилований. По решению суда он был признан невменяемым и с 2008 по 2011 год проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре закрытого типа.

После освобождения проживал в Санкт-Петербурге, работал водителем в транспортной фирме. Известно, что он дважды был официально женат, имеет двух детей - взрослого сына и несовершеннолетнюю дочь.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной во время следствия, мужчина признан вменяемым. В отношении его параллельно проводится расследование главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по фактам совершения аналогичных противоправных действий в ряде регионов России. Приговор Брестского областного суда может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в десятидневный срок в Верховном суде.