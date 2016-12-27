«Страна парадоксов и Белстата»

Согласно последнему отчёту Белстата, в ноябре было уволено около 54,8 тысячи работников, а трудоустроено на 9,1 тысячу меньше. При этом Министерство труда и социальной защиты заявляет о сокращении официальной безработицы в стране.

По данным Белстата, в ноябре больше приняли на работу, чем уволили в организациях т.н. непроизводственной сферы — учреждениях здравоохранения, образования, а также в сфере туризма, отдыха и социальных услуг. Промышленность, строительство, сельское, лесное и рыбное хозяйство подошли к концу года с отрицательными показателями.

На этом фоне вызывают недоверие данные Минтруда об уменьшении количества безработных (до 35 800 человек на 1 декабря), а также сделанное в начале декабря тогда еще вице-премьером Натальей Качановой заявление о создании 54 тысяч новых рабочих мест.

Эксперты отметили, что значительная часть безработных по той или иной причине выпадает из поля зрения официальной статистики. Также некоторое количество рабочих мест освобождается в связи с выходом части работников на пенсию либо не продлением трудовых контрактов с работающими пенсионерами. В последнем случае достаточно трудно проследить какую-либо заслугу государства.

Реакция Байнета: «Власти плодят плательщиков налога на тунеядство!»

Форумчане отреагировали на сообщение Министерства труда и соцзащиты о сокращении числа безработных. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Власти плодят плательщиков налога на тунеядство! Зачем тратить 50 000 долларов на создание 1 современного рабочего места, если можно выгнать человека на улицу и душить его налогом!».

«За 2 года 5% работоспособного населения осталось без работы, но уровень безработицы снижается! Не иначе, это очередное белорусское экономическое чудо!».

«Видимо эти люди не регистрировались в центре занятости. Может, не заморачивались просто, а может серую работу нашли».

«Страна парадоксов и Белстата».

«1. Официальная безработица снижается, а безработных становится все больше. Люди не спешат, несмотря на налог на безработных, регистрироваться в центрах занятости - только лишние хлопоты. 2. Куда девается народ? А вы куда денетесь если потеряете работу и новую не будет удаваться найти? Народ сидит дома и ищет сколько нибудь приемлемо оплачиваемую работу. Проедает сбережения, или содержится другими членами семьи. Потом, на Россию, Польшу...или куда там еще. В Минске это не так ощущается, а в регионах масштаб выезда на заработки просто ошеломляет».