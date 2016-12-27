Корпоративы сближают, но пусть за них платит начальство

Пятая часть офисных работников остается на работе без праздника.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 960 респондентов и выяснил, что в компаниях у 56,3% участников опроса будут проводить новогодний корпоратив. Без него останутся 21,0% опрошенных.

Результаты опроса показали, что больше всего при проведении новогодних корпоративов сотрудники не любят сдавать деньги на их организацию.

Большинство респондентов хотели бы, чтобы руководство самостоятельно оплатило затраты на новогодний корпоратив.

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