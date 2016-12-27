Корпоративы сближают, но пусть за них платит начальство

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27.12.2016 Завтра твоей страны»

Пятая часть офисных работников остается на работе без праздника.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 960 респондентов и выяснил, что в компаниях у 56,3% участников опроса будут проводить  новогодний корпоратив. Без него останутся 21,0% опрошенных.

Результаты опроса показали, что больше всего при проведении новогодних корпоративов сотрудники не любят сдавать деньги на их организацию.

Большинство респондентов хотели бы, чтобы руководство самостоятельно оплатило затраты на новогодний корпоратив.

Продолжение материала читайте здесь.

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