«Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»

Виктор Шендерович на своей странице в Facebook высказался о полемике, развернувшейся в связи с разными оценками катастрофы с Ту-154.

«Что-то слабовато в нашей лавочке с ассортиментом, граждане.

Все время предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Определиться с позицией. Чтобы либо за Путина – либо чтобы сдохли все москали. И либо идти радоваться, что упал самолет Минобороны с доктором Лизой – либо поскорее расстрелять, как бешеную собаку, Аркадия Бабченко. (Который, к слову сказать, вовсе не радовался смертям, а только устало напомнил о взаимосвязях, – на что имеет право, как мало кто из нас… )

Так вот, об ассортименте.

А что, если нам, между сифилисом и гонореей, найти неожиданный просвет – и попрактиковать, в виде исключения, здоровый образ жизни? Ну, так, в виде эксперимента... Хуже-то точно не будет.

Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги. Пораспутываем смысловые ниточки.

Попробуем отличить милосердие, даже цинично использованное стороной зла, от самого зла. Настаивая на моральной ответственности тех, кто обслуживает путинские авантюры, попытаемся удержаться от улюлюканья над погибшими.

Полемизируя с оппонентом, попробуем не заниматься травлей и подлогом (а вся сегодняшняя федеральная «полемика» с Бабченко – один сплошной подлог, и травля, и подлость).

Да! И как бы нам согласиться наконец, что кроме белого и черного, существуют еще некоторые цвета в спектре? И что несовпадение мнений – повод для диалога, а не взаимного уничтожения? Как бы нам перестать оскорблять собеседников?

Как бы завести немного гигиены, а, граждане?

Потому что воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в фейсбук не зайти.