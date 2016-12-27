Беларус сабраў дома танк

Ігар Тутаў з пасёлка Мачулішчы сабраў танк у сваім гаражы. Прататып танка Т-60 зьбіраўся каля 1,5 года.

«Гэта маё хобі, так я адпачываю», — кажа Ігар. Танк ужо стаў мясцовай славутасьцю — яго зьбіраюцца здымаць у кіно і складаюць легенды.