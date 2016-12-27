Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент

Отдел информации и общественных связей БелАЭС вынужден был прокомментировать ситуацию, произошедшую во время перевозки нового корпуса реактора.

В сообщении отмечается:

«26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию».

Станция Славное находится между Оршей и Борисовом.

Напомним, что летом этого года по неосторожности на БелАЭС уронили корпус реактора. После этого белорусская сторона настояла, чтобы его заменили.

Новый корпус реактора преодолевает трудный и долгий путь в 2,5 тыс. км – он был изготовлен в Волгодонском филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш»).

Водным путем новый корпус доставили в Нововоронеж, а затем погрузили на железнодорожный транспортер и отправили в Островец.

Вес корпуса реактора ВВЭР-1200 превышает 330 т, высота — 12 м, диаметр — 4,5 м.

ЧП на Нововоронежской АЭС – она такая же, как БелАЭС

P.S. По прибытии на площадку БелАЭС корпус реактора пройдет техническую экспертизу, сообщили в пресс-службе АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», генерального проектировщика объекта.