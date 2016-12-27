В январе вырастет минималка

С 1 января минимальная зарплата в Беларуси увеличится на 25 рублей 58 копеек.

Совет Министров постановлением от 27 декабря №1080 установил месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей.

Размер минималки утверждается правительством ежегодно с 1 января. В начале 2016 года ее размер составил 2 300 000 неденоминированных рублей, а в июне с учётом индексации (5,4%) —2 391 769 руб.

В августе «минималка» снова немного подросла —на 30 копеек.

Напомним, что осенью в Польше минимальную зарплату увеличили до 515 долларов.