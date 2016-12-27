Рубль сдал к доллару и российскому рублю

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Курс доллара вырос на BYN0,0073 – до 1,9507 рубля.
Курс евро снизился на BYN0,0004 – до 2,0374.
Российский рубль подорожал на BYN0,0074 – до 3,2022 белорусского рубля за 100 российских.