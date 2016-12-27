Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством

Прогнозы экспертов о помиловании опального бизнесмена к Новому году не сбылись, ему предстоит погасить все долги перед государством, и только потом будет идти речь о прекращении уголовного дела.

Об этом сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

По его словам, Чижу определили срок для того, чтобы он мог решить вопросы с долгами перед государством. Собеседник агентства отметил, что «ряд условий, которые приближают к закрытию уголовного дела, Чиж уже выполнил, но предстоит еще напрячься, чтобы дойти до финала».

– Это классический вариант того, что случается с бизнесменами, которые были близко к власти, а потом утратили доверие, — сказал источник.

По его словам, "срок, который отвели бизнесмену, довольно длительный, потому что нерешенных вопросов много, скорее всего, эти вопросы он будет закрывать в течение всего следующего года".

Он уточнил, что уголовное дело в отношении Чижа не закрыто.

В середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Есть основания полагать, что Чиж возместил сумму, которая фигурировала в материалах уголовного дела — 12-13 миллионов долларом с применением коэффициента.

– В Беларуси коэффициент меньше двух не применяют. Сумма с учетом коэффициента Чижа набежала немаленькая — до 30 миллионов долларов. Скорее всего, он ее уже нашел. Но для помилования предстоит рассчитаться и с другими долгами, например, по кредитам в банках, — сказал собеседник агентства.

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