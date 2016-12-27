Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
Ну и ну! Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент
Не помилован: Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством
«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
Лайфхак: 5 простых правил, как свести к минимуму риск незаконного осуждения
Об этом сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.
По его словам, Чижу определили срок для того, чтобы он мог решить вопросы с долгами перед государством. Собеседник агентства отметил, что «ряд условий, которые приближают к закрытию уголовного дела, Чиж уже выполнил, но предстоит еще напрячься, чтобы дойти до финала».
– Это классический вариант того, что случается с бизнесменами, которые были близко к власти, а потом утратили доверие, — сказал источник.
По его словам, "срок, который отвели бизнесмену, довольно длительный, потому что нерешенных вопросов много, скорее всего, эти вопросы он будет закрывать в течение всего следующего года".
Он уточнил, что уголовное дело в отношении Чижа не закрыто.
В середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Есть основания полагать, что Чиж возместил сумму, которая фигурировала в материалах уголовного дела — 12-13 миллионов долларом с применением коэффициента.
– В Беларуси коэффициент меньше двух не применяют. Сумма с учетом коэффициента Чижа набежала немаленькая — до 30 миллионов долларов. Скорее всего, он ее уже нашел. Но для помилования предстоит рассчитаться и с другими долгами, например, по кредитам в банках, — сказал собеседник агентства.