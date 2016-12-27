Пикет в Барановичах: «Чиновников к уголовной ответственности за порождение тунеядства!»

Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
Ну и ну! Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент
Не помилован: Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством
«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
Лайфхак: 5 простых правил, как свести к минимуму риск незаконного осуждения
Фото Александра Войтешика
Как сообщил praca-by.info правозащитник, член профсоюза РЭП Александр Войтешик, Николай Черноус вел активную дискуссию с прохожими и местными жителями о доведении страны до экономического краха, о проблемах занятости населения и безнаказанности чиновников за их разгильдяйство.
Обсудили они и другие вопросы.
Продолжение статьи читайте здесь