Пикет в Барановичах: «Чиновников к уголовной ответственности за порождение тунеядства!»

27 декабря индивидуальный предприниматель и гражданский активист Николай Черноус вышел в «старый» городской парк со смелым плакатом.

Фото Александра Войтешика

Как сообщил praca-by.info правозащитник, член профсоюза РЭП Александр Войтешик, Николай Черноус вел активную дискуссию с прохожими и местными жителями о доведении страны до экономического краха, о проблемах занятости населения и безнаказанности чиновников за их разгильдяйство.

Обсудили они и другие вопросы.

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