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Александр Глеб стал отцом

27.12.2016 Татьяна Шахнович, Комсомольская правда в Белоруссии

27 декабря в 10.30 утра у Александра Глеба и его жены Светланы родилась дочь.

Мама с девочкой чувствуют себя хорошо. Счастливый отец находится рядом и одним из первых взял дочку на руки.

Александр и Светлана не афишировали, что скоро станут родителями, о беременности супруги лучшего белорусского футболиста знал лишь узкий круг. Первенец знаменитого спортсмена родился в том же вип-отделении 6-го минского роддома, где 1 октября олимпийская чемпионка Дарья Домрачева родила дочь Ксению.

Выбор снова пал на одного из лучших акушеров-гинекологов Беларуси, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-го роддома Наталью Одинцову.

Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть дочь от предыдущего брака - красавица Анастасия, которая живет вместе с парой.

Напомним, Александра и его будущую жену 1 мая 2015 года, аккурат в день рождения спортсмена, познакомили общие друзья. Через полгода Светлана призналась, что «каждый ее день похож на сказку»

В августе 2016-го Светлана официально стала миссис Глеб. На свадьбе, где присутствовало не более 40 человек, засветились певец Александр Солодуха и друг жениха Вадим Галыгин.

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