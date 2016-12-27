Александр Глеб стал отцом

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Мама с девочкой чувствуют себя хорошо. Счастливый отец находится рядом и одним из первых взял дочку на руки.
Александр и Светлана не афишировали, что скоро станут родителями, о беременности супруги лучшего белорусского футболиста знал лишь узкий круг. Первенец знаменитого спортсмена родился в том же вип-отделении 6-го минского роддома, где 1 октября олимпийская чемпионка Дарья Домрачева родила дочь Ксению.
Выбор снова пал на одного из лучших акушеров-гинекологов Беларуси, заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6-го роддома Наталью Одинцову.
Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть дочь от предыдущего брака - красавица Анастасия, которая живет вместе с парой.
Напомним, Александра и его будущую жену 1 мая 2015 года, аккурат в день рождения спортсмена, познакомили общие друзья. Через полгода Светлана призналась, что «каждый ее день похож на сказку»
В августе 2016-го Светлана официально стала миссис Глеб. На свадьбе, где присутствовало не более 40 человек, засветились певец Александр Солодуха и друг жениха Вадим Галыгин.