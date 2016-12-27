Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ

На совещании 27 декабря Александр Лукашенко раскритиковал работу свободных экономических зон (СЭЗ).

– Начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, – передает слова Лукашенко его пресс-служба. – Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными.

Ранее из-за новых условия работы едва не остановил работу завод «Белит», резидент СЭЗ «Витебск».

Глава Беларуси сообщил, что правительство подготовило проект указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ.

Вместе с тем Лукашенко отметил недостаточную отдачу от их работы.

– Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? – задал он вопрос. – Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как «банановая» республика, где занять человека в каком-то деле – это благо.

Лукашенко подчеркнул, что за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более $ 200 млн.

– Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $ 350. Это как понимать? – сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что и в плане притока инвестиций нет ожидаемого результата.