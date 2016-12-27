Налоговая требует с Дедов Морозов деньги

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Информацию об этом областные инспекции вывесили на своих сайтах. Актуальна она будет и для всей Беларуси в целом, отмечает FINANCE.TUT.BY .
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Так, гродненские налоговики уточнили, что Деду Морозу и Снегурочке не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставлять отчетность и вести бухгалтерский учет.
«Они просто производят уплату единого налога. Для этого до начала осуществления деятельности нужно представить соответствующее письменное уведомление в инспекцию МНС по месту жительства и уплатить налог», — говорится в сообщении.
К примеру, в Гродно ставка единого налога за месяц составляет 100 рублей. А в Гомеле налог равен 109 рублям. В Минске — 77 рублей. Подробно со ставками единого налога по всей стране можно ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам.
При неуплате налога в 2016 году, предупреждают специалисты, Деда Мороза и Снегурочку обяжут заплатить единый налог в 5-кратном размере.