Возбуждены уголовные дела против руководителей «Беларусьфильма»

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Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Начальник производственного комплекса и начальник отдела подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом деньги.
Генпрокуратура также сообщила о других значимых делах последнего месяца.
В Минске и.о. директора одного из институтов Академии наук подозревают в поставке за рубеж заведомо неисправного и несоответствующего договорам оборудования. Ущерб оценивается в более 190 000 долларов.
В Сморгонском районе директора коммунального предприятия подозревают в продаже индивидуальному предпринимателю двух незаконно списанных зерноуборочных комбайнов.
В Гомельской области директора одного из учреждений образования подозревают в том, что он давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся, что повлекло неправомерные расходы на якобы их обучение в сумме более 11 000 рублей.
В Глубокском районе бывший начальник отдела образования райисполкома обвиняется в том, что за предоставление преимуществ частному строительному предприятию при заключении договоров подряда получил выгоду в виде строительства забора на своем участке, а также в виде ремонта в квартире сына.