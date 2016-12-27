Возбуждены уголовные дела против руководителей «Беларусьфильма»

В декабре прокуратура возбудила два уголовных дела по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении должностных лиц РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Начальник производственного комплекса и начальник отдела подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом деньги.

Генпрокуратура также сообщила о других значимых делах последнего месяца.

В Минске и.о. директора одного из институтов Академии наук подозревают в поставке за рубеж заведомо неисправного и несоответствующего договорам оборудования. Ущерб оценивается в более 190 000 долларов.

В Сморгонском районе директора коммунального предприятия подозревают в продаже индивидуальному предпринимателю двух незаконно списанных зерноуборочных комбайнов.

В Гомельской области директора одного из учреждений образования подозревают в том, что он давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся, что повлекло неправомерные расходы на якобы их обучение в сумме более 11 000 рублей.

В Глубокском районе бывший начальник отдела образования райисполкома обвиняется в том, что за предоставление преимуществ частному строительному предприятию при заключении договоров подряда получил выгоду в виде строительства забора на своем участке, а также в виде ремонта в квартире сына.