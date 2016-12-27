Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге

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Во-первых, на саммите ОДКБ главы государств из-за отсутствия кворума не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре. Из-за неприезда «одной из делегаций» президенты решили вернуться к вопросу о том, кто сменит Николая Бордюжу, на саммите в апреле.
Во-вторых, хоть президенты России, Казахстана, Армении и Кыргызстана и подписали единый Таможенный кодекс ЕАЭС, но без подписи Лукашенко он не может вступить в силу, сообщает РБК.
Кодекс передали главе Беларуси, но когда он его рассмотрит – не сообщается. Ранее Лукашенко публично усомнился в том, что документ отвечает интересам Беларуси.
Отметим, что официально причина неприезда Лукашенко на саммиты в Санкт-Петербург названа не была. Но вероятно, ею является возникшая напряженность в белорусско-российских отношениях. До сих пор не решены вопросы по условиям поставки нефти и газа, а также выделению очередных кредитных траншей.
В новостных программах белорусских телеканалов 26 декабря о саммитах в Санкт-Петербурге ничего не сообщили.