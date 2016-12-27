Как семья из Ошмян превращает отходы в праздничные наряды

У ошмянцев Ирины и Дениса Чекуновых – редкое и необычное увлечение: они создают авторские карнавальные костюмы.

А начиналась их коллекция 34 года назад с незатейливого костюма петушка, который сделала для своего Дениски его мама Татьяна Ивановна.

— В детстве у меня и моей сестры были лучшие новогодние костюмы, — вспоминает сегодня повзрослевший Денис. — Во время новогодних утренников коллеги мамы специально приходили посмотреть на наши наряды. Мой отец, Сергей Иванович, тоже был вовлечен в это хобби. Сейчас мы с женой переняли традицию делать для своих детей лучшие новогодние костюмы.

В 2008 году, когда старший сын Дениса и Ирины Чекуновых Илья ходил в детский сад, сохранившийся в семье старый костюм петушка извлекли, модернизировали и переделали.

Есть у семьи костюмы-реликвии, например, петушок (на фото слева). Справа – индеец. Фото: из архива семьи Чекуновых

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