Как семья из Ошмян превращает отходы в праздничные наряды

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А начиналась их коллекция 34 года назад с незатейливого костюма петушка, который сделала для своего Дениски его мама Татьяна Ивановна.
— В детстве у меня и моей сестры были лучшие новогодние костюмы, — вспоминает сегодня повзрослевший Денис. — Во время новогодних утренников коллеги мамы специально приходили посмотреть на наши наряды. Мой отец, Сергей Иванович, тоже был вовлечен в это хобби. Сейчас мы с женой переняли традицию делать для своих детей лучшие новогодние костюмы.
В 2008 году, когда старший сын Дениса и Ирины Чекуновых Илья ходил в детский сад, сохранившийся в семье старый костюм петушка извлекли, модернизировали и переделали.
Есть у семьи костюмы-реликвии, например, петушок (на фото слева). Справа – индеец. Фото: из архива семьи Чекуновых
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