Лукашенко высказал свое мнение по поводу массового отравления в Иркутске

Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» и призвал чиновников и силовиков не допустить подобного в Беларуси.

Это заявление прозвучало в сюжетах белорусских телеканалов ОНТ и «Беларусь-1», передает TUT.BY.

На совещании 26 декабря в Минске с представителями власти, в том числе, поднимались и вопросы безопасности во время рождественских и новогодних праздников. Александр Лукашенко акцентировал внимание силовиков на том, что «нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник».

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«И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена», — сказал президент, имея в виду массовую гибель людей в Иркутске.

«Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники... Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то. Надо это иметь в виду, как бы это непопулярно ни прозвучало из моих уст», — добавил руководитель государства.

Недавно в Иркутске произошло массовое отравление людей, от которых на сегодня скончались 77 человек. Погибшие употребляли концентрат для ванн «Боярышник», который содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт.

Напомним, Александр Лукашенко в 2015 году выступил против временных ограничений на продажу спиртных напитков (с 22.00 и до 9.00). Тогда запрет продержался чуть более двух месяцев.

Недавно МВД внесло в Сомин проект нового антиалкогольного указа — предлагается законодательно закрепить ограничения на продажу спиртного с 22.00 до 9.00. Кроме того, по задумке в магазинах площадью больше 400 кв. м алкоголь можно будет купить только в специальных отделах.