Лучшие фотографии 2016 года

Кирилл Иванов

Самые яркие кадры по версии «Салідарнасці».

Начало года напоминало зимнюю сказку

Пёс Рейган породы лабрадудль красиво и ненавязчиво рекламирует семейные ценности

Завораживающий рассвет на Припяти

Российский блогер Илья Варламов запечатлел в фотографиях свое путешествие на Кубу

Церковь в Великой Сваротве (Барановичский район). Возведена в 1823 году. Единственный в Беларуси храм треугольной формы, внесен в Список историко-культурного наследия

Фантастическое открытие Олимпиады в Рио

Лето 2016-го года запомнилось разгулом стихии

Веселое безумие на ежегодном фестивале радикального самовыражения Burning Man

11 сентября в Беларуси состоялись парламентские выборы

Голландия, Кекенхоф: тюльпановое чудо

Пост сдал — пост принял. По итогам выборов в США Барак Обама уступил свое место Дональду Трампу

Этот нос принадлежал 20-метровой статуе Ленина, одной из самых больших в Украине. Фото из проекта «В поисках Ленина» Нильса Аккермана / Lundi13

Британский фотограф Джимми Нельсон фотографирует дикие племена, которые скоро исчезнут

За секунду до трагедии. Турецкий фотограф Associated Press Бурхан Озбиличи сфотографировал момент до роковых выстрелов, убивших российского посла в Турции Андрея Карлова

Моника Беллуччи, которой осенью исполнилось 52 года, снялась обнаженной для Paris Match