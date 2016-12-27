«Коммерсант» сообщил о приоритетной версии крушения Ту-154

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В понедельник ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным близких к расследованию источников «Ъ», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи.
Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП.
По словам свидетеля аварии, Ту-154 вместо набора необходимой высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Сотрудник береговой охраны отметил, что ему показалось странным, что, по его мнению, лайнер шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил положение Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.
Кроме того, очевидец подчеркнул, что самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе и быстро затонул.
Как сообщает издание, крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели воздушное судно на закритические углы атаки. «Коммерсантъ» уточняет, что данная версия при расследовании рассматривается как приоритетная.