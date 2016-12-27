«Тысячи людей находятся в поиске работы, но ни в какой статистике не учитываются»

Действительно ли белорусские власти начали побеждать безработицу?

По официальной статистике, ситуация на рынке труда начала улучшаться.

Согласно данным Министерства труда и соцзащиты, число официальных безработных в стране снижается уже восьмой месяц подряд – и по состоянию на 1 декабря снизилось до 35 800 человек, что составляет около 0,8% от числа экономически активного населения.

Так ли это на самом деле?

По оценке председателя Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича, ситуация с безработицей в течение 2016 года ухудшилась.

– Рабочие места на предприятиях сокращаются, их остро не хватает, а ситуация в районных центрах вообще мрак, – говорит профсоюзный лидер.

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