«Тысячи людей находятся в поиске работы, но ни в какой статистике не учитываются»

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По официальной статистике, ситуация на рынке труда начала улучшаться.
Согласно данным Министерства труда и соцзащиты, число официальных безработных в стране снижается уже восьмой месяц подряд – и по состоянию на 1 декабря снизилось до 35 800 человек, что составляет около 0,8% от числа экономически активного населения.
Так ли это на самом деле?
По оценке председателя Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича, ситуация с безработицей в течение 2016 года ухудшилась.
– Рабочие места на предприятиях сокращаются, их остро не хватает, а ситуация в районных центрах вообще мрак, – говорит профсоюзный лидер.
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