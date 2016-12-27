Генпрокуратура РФ проверит высказывания Божены Рынски о гибели журналистов НТВ

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Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в беседе с "Интерфаксом" подчеркнул, что если нарушения будут выявлены, то против Рынски будут приняты "все необходимые меры реагирования".
Запрос с просьбой проверить законность высказываний журналистки в Генпрокуратуру ранее направил член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.
Рынска на своей странице в Facebook выразила сожаление в связи с гибелью в авиакатастрофе ансамбля Александрова, но написала, что ей жаль, что погибли всего три сотрудника телеканала НТВ. Позднее Рынска удалила скандальную запись, однако информацию о ней уже распространили ряд СМИ.
Активистка Национально-освободительного движения (НОД) Мария Катасонова заявила на журналистку в Следственный комитет, поскольку, по ее мнению, содержание опубликованной записи тянет на статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти.
Высказывание Рынски прокомментировали и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания журналистки сумасшествием. "В целом такие отзывы – уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают, особенно в такие дни. И абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения", – отметил Песков.