5 простых правил, как свести к минимуму риск незаконного осуждения

Угодить за решетку по надуманному обвинению в Беларуси очень легко.

При этом ни ваше образование, ни трудовые заслуги, ни законопослушный образ жизни на результат никак не влияют. Если вы дали малейший повод возбудить против вас уголовное дело – можете быть уверены, четко отлаженная судебная система состряпает тот приговор, который будет нужен прокурору.

Сфабриковать дело совершенно без улик и доказательств даже в условиях абсолютно «ручной» белорусской правоохранительной системы – довольно сложно. Однако следователи будут прилагать все усилия, чтобы исказить ваши слова, передернуть факты и изменить смысл. Поэтому, если хотите максимально обезопасить себя от необоснованного обвинения и осуждения, запомните несколько ключевых правил.

Первое – никому не верьте. В том числе своему адвокату. В Беларуси адвокаты – абсолютно бесправные участники процесса. Чаще всего они не приносят своему подзащитному никакой пользы. А иногда причиняют вред, действуя на руку следствию. При этом у вас есть право на беспрепятственное общение со своим защитником наедине без ограничения количества и продолжительности бесед.

Второе – помните о том, что каждое ваше слово может быть зафиксировано и использовано против вас.

Если вас привезли в ИВС, ни в коем случае не откровенничайте с сокамерниками о том, за что вас посадили. Камеры ИВС оборудованы прослушивающими устройствами, а подсаженные «утки» обязательно будут провоцировать вас на нужный следствию разговор. Поэтому сразу пресекайте подобные вопросы.

В некоторых камерах СИЗО тоже проводится так называемый «слуховой контроль». Поэтому на вопрос «За что закрыли?» лучше ответить коротко: «Подозревают (или обвиняют) в преступлении по статье такой-то. Подробности обсуждать не желаю». Как правило, больше с расспросами к вам приставать не станут.

Третье – внимательно читайте протокол допроса. Как правило, протокол допроса пишет следователь, фиксируя ваши слова. Однако на деле часто оказывается, что смысл вашего высказывания искажен, пропущена важная фраза, изменен контекст.

Поэтому, если вы не воспользовались своим правом отказаться от дачи показаний и решили отвечать на вопросы, лучше будет писать ответы собственноручно. В этом случае вы перехватите инициативу у следователя и будете обдумывать каждое слово, прежде чем положить его на бумагу.

Право собственноручной фиксации показаний закреплено за допрашиваемым в ст.218 Уголовно-процессуального кодекса. Там же указано, что допрашиваемый вправе после ознакомления с составленным протоколом допроса внести в него дополнения и уточнения. Это требование подлежит немедленному исполнению.

Четвертое – хорошенько подумайте, что сказать, прежде чем ответить на вопрос следователя. Каждая неточность или двусмысленность будет обязательно использована против вас.

Отвечайте строго на поставленный вопрос, по возможности раскрывая минимум подробностей. Не упоминайте никаких других людей и обстоятельств, если следователь не спросил об этом. Излишне разглагольствуя, вы сами роете себе яму.

Помните, что в любой момент вы вправе отказаться от дачи показаний и молчать вплоть до суда или до приговора. Свидетель вправе отказаться только от дачи показаний против себя самого или своих близких.

На практике известно достаточно ситуаций, когда упорное молчание подозреваемого приводило к его освобождению из-под стражи из-за недостаточности доказательств. Ведь протокол допроса является одним из источников доказательств. И нередки случаи, когда обвинение базируется на необдуманных словах, которые следователь затем подкрепляет передернутыми фактами, что в итоге оканчивается необоснованным приговором. Во всяком случае, не давая показаний следователям, при ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного следствия вы увидите, какие улики и доказательства выдвинуты против вас, и сможете выстроить линию защиты на суде.

Пятое – если вы видите, что следствие ведется с нарушением требований уголовно-процессуального закона, если к вам применяются запрещенные приемы и меры, пишите жалобы и заявления. Иначе потом вы никак не докажете, что следователь действовал против правил. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.

Если дело все же дошло до суда, не отдавайте свою защиту всецело на откуп адвокату, который очень боится потерять свою лицензию. Будьте активным участником процесса: высказывайте возражения, вносите замечания в протокол и заявляйте необходимые, на ваш взгляд, ходатайства. Ваш защитник, скорее всего, будет дремать на суде, затем промямлит что-то невнятное на прениях, а после того, как в отношении вас вынесут обвинительный приговор и отправят по этапу, с самым невозмутимым видом предложит вашим родственникам оплатить его услуги по составлению кассационной или надзорной жалобы.