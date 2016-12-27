Почему люди ругаются из-за реакции на катастрофу ТУ-154

Поводом для активных обсуждений стала не только само крушение Ту-154 с артистами ансамбля Александрова, но и реакция на эту катастрофу в обществе: российском, украинском да и белорусском.

Доходит до разрыва многолетних отношений. Шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин пишет:

«Когда появилась новость о падении самолета, я знал, что так будет. Что среди моих френдов в фейсбуке (назову их так, по-старожежешному, чтобы не путать с настоящими друзьями) найдутся те, кто поднатужится, соберет в своем мозге все наличное говно и напишет грязный пост о погибших вообще и о Лизе Глинке — особняком.

Первым я расфрендил Бабченко. С Бабченко мы прежде были не только коллегами, но и друзьями, даже и закадычными. Теперь я, конечно, ему не то что руки не подам — перейду при случайной встрече на другую сторону улицы. И вот что — мне было важно сказать об этом публично. Чтобы никто не подумал, что я могу дальше жить, имея Бабченко во френдах».

Что написал Бабченко

Претензии не ограничиваются межличностным общением. Российские пропагандисты обрушились на украинцев, среди которых хватало тех, кто публично поаплодировал случившемуся. По этому поводу ведущий «Эха Москвы» Матвей Ганапольский заметил:

«В интернете идет настоящая битва, ибо значительная часть украинской интернет-аудитории откровенно радуется падению самолета и гибели россиян. А на всякие укоризны и проклятия из Украины идет ответ: а почему мы должны сочувствовать упавшему военному самолету вражеской армии, военному ансамблю Александрова, который пел песню про «вежливых людей», и телевизионным пропагандистам, которые плетут сказки про победу российского оружия.

Но ведь есть просто сопереживание, — кричит российский интернет. И тогда украинцы делают перепост той волны радости, которая шла в интернете из России, когда сбивали украинские «тушки», в которых украинские солдаты летели защищать свою землю на Донбассе».

Есть и те, кто испытывает противоречивые ощущения. Почему отношение к авиакатастрофе является сложным, на «Снобе» объяснила московский психолог Елена Кадырова:

«В связи с реакцией на гибель людей в самолете, летевшем в Сирию, важно понимать следующее:

Для человека, адекватно оценивающего внешнюю политику России, здоровая и естественная реакция на гибель пассажиров самолета, летевшего в Сирию, будет АМБИВАЛЕНТНОЙ.

И вот почему.

Первое:

Амбивалентность переживаний — есть показатель достаточно зрелой и здоровой психики, которая способна выдерживать одномоментное присутствие разнонаправленных и разноплановых эмоций и при том сохранять свою целостность, не поляризуясь и не расщепляясь на черное и белое и не вынуждая себя стоять перед выбором или-или.

Второе:

Эта амбивалентность естественным образом обостряется при потере близкого человека до серьезного внутреннего конфликта, если с этим человеком были при жизни сложные отношения. В этом случае, амбивалентность переживаний может пугать и вызывать чувство вины. Третье:

Эта амбивалентность также естественным образом обостряется, если из жизни уходят не близкие, но социально значимые люди, если к деятельности этих людей отношение было не однозначно позитивным или вообще негативным.

Четвертое:

В случае остро-негативного эмоционального отношения к деятельности социально значимого, малознакомого или вообще незнакомого человека, естественной будет осознанная реакция на его уход из жизни — как чувство свершившейся справедливости или настигшей ответственности, что не мешает на других слоях психики реагировать естественным для человеческого существа переживанием ужаса, боли, страха, горя, эмпатийно идентифицируясь с погибшими или их родственниками.

Только ложная установка на то, что какие-то из этих чувств являются неправильными, потому что должно быть только что-то одно, заставляет нас делать этот ненужный выбор, по итогу вытесняющий часть переживаний в область неосознанности и клеймить тех, кто также вынужденно сделал и продекларировал противоположный выбор.

Чувства не бывают неправильными. Они просто есть. И они могут быть сложные. Как реакция на разные грани, разные аспекты одного и того же события или явления. Важно их осознать и понять их природу, сделать выводы. Выбирать мы можем только как поступить.

Что касается общественно-политического контекста, в котором мы формируем нравственный отклик на случившееся, то я бы тут процитировала Игоря Клямкина:

«Страна, инициирующая войны на чужих территориях, не может рассчитывать, что в отношении к ней и ее жителям все будут руководствоваться моралью мирного времени, т.е. принципом человеколюбия...».