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Хозяина турецкой столовой арестовали за оскорбление президента

26.12.2016

Он заявил, что никогда в жизни не заварит чай для Эрдогана.

Владелец столовой оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet арестован по обвинению в оскорблении президента страны. По данным следствия, Шенол Буран публично заявил, что он никогда в жизни не заварит чай для президента Эрдогана, сообщает ВВС.

Адвокат Бурана утверждает, что его слова не нужно расценивать как оскорбление.

Уголовный кодекс Турции предусматривает тюремный срок до четырех лет за оскорбление главы государства.

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