Еще 5 городов Беларуси, где нужно провести уикэнд

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26.12.2016 Nasta Eroha, 34travel.me

Продолжаем сыпать идеями о том, куда податься, если сидеть в Минске осточертело, а в запасе всего два выходных дня.

На этот раз предлагаем сделать чекин во «втором Иерусалиме», сгонять на экскурсию на завод в главном бизнес-городе страны, прокатиться на уникальном трамвае или познакомиться с творчеством Адама Мицкевича на его родине. Всюду удобно добираться не только на машине, но и на общественном транспорте – а поэтому можно стартовать в первые же выходные после Нового года.

ЛИДА

Приятный и удивительно живой город в Гродненской области, откуда до Литвы и Польши ближе, чем до Минска. Почти 40% жителей – поляки по национальности, на 100 тысяч человек – 33 промышленных предприятия, а сам город несколько раз признавался лучшим для ведения бизнеса в Беларуси.

Но путешественнику скорее будет интересно сгонять в топовую достопримечательность города – Лидский замок, первый каменный замок на территории ВКЛ, построенный в 1330 году. Замок несколько раз разрушался, а в конце XIX века городские власти вообще разрешили разобрать его на кирпичики для восстановления города, который пострадал от пожара. До 80-ых он стоял в руинах, а в 2010-м замок отреставрировали – в худших беларусских традициях. Сегодня в замке небольшая экспозиция, можно пострелять из лука, турагентства предлагают анимированные экскурсии, а летом можно попасть даже на рыцарский турнир.

Недалеко от замка – Крестовоздвиженский фарный костел (ул. Советская, 2). Это единственное сохранившееся религиозное здание в стиле позднего барокко XVIII века. Внутри костела найдешь икону Божьей Матери XIV века, скульптуры, отлично сохранившиеся фрески, а рядом со зданием – массивный валун в честь основания Лиды.

Если хочется глубже погрузиться в беларусскую культуру или научиться, наконец, лепить горшки на гончарном круге, загляни в центр ремесел и традиционной культуры «Спадчына» (ул. Советская, 12). Здесь и музей, и «Батлейка».

Прогуляться можно к Кургану на улице Ленинской, выглядит он очень круто – пирамида и наклоненные к ней стволы пушек, живописный парк с рекой, вокруг которой через каждые 30 метров натыканы лавочки.

Советуем заглянуть на производство завода «Лидское» (ул. Мицкевича, 32), где на экскурсии показывают весь процесс пивоварения, рассказывают, чем в производстве отличаются портеры от пилснеров, и даже учат правильно дегустировать.

Главный лидский абандон – завод «Изотрон», где летом любяит собираться местная неформальная молодежь и даже несколько раз проходили нелегальные рейвы.

Где перекусить и другие пункты гайда читайте здесь.

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