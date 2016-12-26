«Правду о трагедии ТУ-154 узнаем не скоро»

Колумнист Игорь Яковенко у себя в блоге – о сочинской авиакатастрофе, повелителях чувств и моральных авторитетах.

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Трагическая гибель 92 человек, летевших в Сирию праздновать победу русского оружия, вызвала две спонтанные общественные дискуссии: одну ожидаемую, вторую не очень.

Ожидаемая попытка ответить на вопрос, почему самолет министерства обороны упал в море сразу после взлета, тут же уперлась в моментальное официальное заявление, что это что угодно, только не теракт. Неисправность, вина экипажа, происки чаек – любой вариант, кроме теракта. А то, что связь пропала настолько внезапно, что экипаж не успел слова сказать, и обломки разбросало в радиусе нескольких километров, так это… ну, вы же видели, какие у нас на Черном море чайки? – от них всего можно ожидать, вполне могли и связь выключить и обломки разбросать.

В программе Соловьева уже успели во всем обвинить проклятые 90-е и бывшего министра обороны Сердюкова. В том случае, если это теракт, вину за гибель людей не спишешь ни на птичек, ни на 90-е, ни на Сердюкова. Виновник – вот он, на экране телевизора опять что-то говорит. Поэтому правду о трагедии ТУ-154 узнаем не скоро.

Несколько менее ожидаемая дискуссия идет намного более бурно и яростно. Она о реакции на гибель людей. Внезапно появилось довольно много – я насчитал не менее двух десятков – публикаций, авторы которых с разной степенью гневности осуждают тех, кто радуется гибели людей. Часть из гневных осуждений направлена на украинцев, часть – на соотечественников.

Потратив некоторое время на поиск радующихся, я к моему удивлению никого не обнаружил.

Решив, что это дефект аудитории моего блога, посмотрел статистику и убедился, что 19% читателей моего блога из Украины, так что, если бы украинское злорадство было сколько бы то ни было заметным явлением, оно как-то просочилось бы и в мой блог. Так что гневные отповеди осуждающих такое злорадство выглядят довольно странно.

Сами «отповедальники» делятся на три категории по уровню жесткости. Наиболее мягкая форма отповеди звучит в социальных сетях и заключается в предложении «самостоятельно забаниться». Наиболее известный и уважаемый представитель этой группы – писатель Виктор Шендерович, который обратился с просьбой «к тем, кто по случаю катастрофы самолета минобороны, испытывает радость или желание порассуждать об ответственности погибших за путинские преступления – забаниться самостоятельно».

Если Виктор Анатольевич просто хочет оградить свое личное пространство от неприятных ему людей, то другие хотят, чтобы они замолчали. Наиболее ярко эту позицию выразил Ефим Шифрин, который свой блог на «Эхе Москвы» назвал: «Пожалуйста, заткнитесь». А чтобы не было сомнений, кому именно велит заткнуться известный артист, он прямо указал адресата: «соседи по планете». Что-то мне подсказывает, что под «соседями по планете» он не имел в виду монголов, или казахов.

Более деликатно высказался журналист Станислав Кучер. Он сказал своим оппонентам: «Просто помолчите. Публично радоваться смерти своих сограждан – нельзя». То есть, радоваться смерти граждан других стран, видимо, дозволяется, а вот в отношении своих строгое ограничение.

Дальше всех в своем праведном гневе пошел «Московский комсомолец», в котором 26.12.16 была опубликована статья Татьяны Федоткиной «Гнев сквозь слезы». Автор рассказывает о своих чувствах по поводу гибели пассажиров ТУ-154: «Беспомощно, по-детски, один за другим замелькали вопросы: «Почему?», «За что?... Все эти люди летели в зону чужих военных действий по зову сердца, летели с открытой душой, с миром и острым желанием помочь… хотели принести радость и отдохновение!».

Выразив свои чувства, Татьяна Федоткина берет себя в руки и начинает перечислять меры. Первым делом, естественно, смертная казнь за теракт. Эта мера особенно сильно должна, видимо, напугать террористов-смертников. Но это предложение автор «МК» делает мимоходом, оно для нее носит несколько дежурный характер. Острие гнева нацелено вовсе не на террористов.

«До каких пор нам терпеть тех, кто в социальных сетях радуется случившимся в России трагедиям?» –восклицает Федоткина. И тут же вносит ряд мер по искоренению: «Запретить иностранцам, выражающим радость по поводу случившегося, въезд в нашу страну. И начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру лишения их гражданства». То, что лишение гражданства не предусмотрено Конституцией РФ, автора «МК» не смущает. Впрочем, какая Конституция, о чем это я! Федоткина же ясно пишет, что сегодня в России война. Информационная. И защищать себя мы должны по законам военного времени.

А для того, чтобы узаконить режим военного времени – у нас же правовое государство, или где? – автор «МК» выступает с законодательной инициативой. Вот такой: «И не пора ли в связи с этим появиться закону «О недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий»? И не дать ли ему в народе имя «Глинки-Халилова»?

Тут, конечно, можно было бы попросить автора данного законопроекта дать полный перечень трагических для России событий. Поскольку я, например, считаю себя частью России и для меня в этот перечень непременно войдут дни рождения Сталина и Путина, соответственно 6 декабря и 7 октября, а также 11 и 16 марта, когда были проведены процедуры, оформившие оккупацию Крыма и Севастополя. А есть люди, которые в эти дни «выражают ликование». Впрочем, судя по тексту, сотрудница «МК» вряд ли поймет, о чем я спрашиваю.

Единственный, к кому из этого перечня есть вопросы, это Виктор Шендерович. Точнее, это даже не вопросы, а желание сверить часы. Дело в том, что наша страна, Россия, ведет одновременно две агрессивные войны, против народов Украины и Сирии. Убиты тысячи людей, в том числе женщины, дети и старики. Граждане Украины отвечают нам ненавистью и укреплением своей армии. Из Сирии вместе с ненавистью прилетают теракты. Их нельзя оправдать, и мы не знаем, были ли погибшие в этом самолете жертвами теракта. Очевидно лишь то, что, если бы Путин не вверг страну в сирийскую бойню, эти 92 человека были бы живы.

Абсолютное большинство россиян, в отличие от украинцев и сирийцев, не чувствуют этой войны. Для многих из нас ее нет. Отсюда эти недоуменные вопросы: «Почему?», «За что?». Для украинцев и, особенно для сирийцев это война. И мы для них враги, а уж те, что на самолете минобороны летели в Сирию праздновать победу русского оружия, те точно воспринимаются подразделением вражеского войска.

Война блокирует целый ряд моральных заповедей, начиная с главной, той, которая в Пятикнижии числится за номером шесть: «не убий». Война плохо сочетается с правами человека, а с гуманизмом не сочетается вовсе. Требовать от тех, на кого мы напали, сочувствия к нашим погибшим, по меньшей мере, странно.

Пляска на костях погибших пассажиров ТУ-154 отвратительна. В той же мере, в какой отвратительны празднования триумфа российской армии в Алеппо, куда направлялись погибшие. И то и другое – это мерзкие лики войны. Она именно так выглядит. Из московского окна эти хари войны не видны. Когда они появляются в социальных сетях в виде граждан стран, ставших жертвами нашей агрессии, которые исходят к нам ненавистью и радуются гибели наших сограждан, это еще одно лицо войны. Благодарить надо прежде всего Путина и тех, кто эту войну поддерживал и поддерживает.

Путин инициатор войны, но он не сам бомбит, не сам лично разжигает ненависть и не сам лично зомбирует россиян. Вина за преступления России в Украине и Сирии распределена, пусть и крайне неравномерно по всем гражданам страны. Лично мне не хотелось бы говорить о степени этой вины погибших на следующий день после их гибели, но мне кажется странным с таким пафосом морального превосходства запрещать это делать тем, кто реально пострадал от российской агрессии. Не говоря уже об окриках типа «заткнитесь» и «помолчите».

Читателям «МК» был задан вопрос: «Что вы думаете о россиянах, которые злорадствуют по поводу катастрофы ТУ-154?». Ответы распределились так:

37,6% - нелюди, которых надо лишать гражданства

26,0% - наказывать по закону за разжигание розни

26,2% - не нужно обращать внимания на такие высказывания

10,1% - они имеют право выражать свою точку зрения.