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«Из лучших друзей нас пытаются представить как неискренних, которые могут стать русофобами и повторить путь Украины»

26.12.2016 Салiдарнасць

Как белорусский спикер Андрейченко «подпортил» спокойное заседание в российской Госдуме, где был принят бюджет Союзного государства России и Беларуси.

Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин и Владимир Андрейченко (слева направо) летом 2016-го. Фото ТАСС

Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет на 2017 год, сообщает Газета.ru. Он составляет 6,7 млрд российских рублей.

Наибольшая часть средств будет направлена на фундаментальное исследование и содействие научно-техническому прогрессу и социальную политику. Куда конкретно будет направлены миллионы долларов — не уточняется.

Заседание проходило в Госдуме, и, как отмечает БЕЛТА, спокойное течение мероприятия было нарушено критикой председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси и первым заместителем председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Владимиром Андрейченко.

Предлагаем избранное:

— Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕАЭС с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения. Исключение составляет подписание, и то с опозданием на год, пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока, к сожалению, не заработал. Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто такой политический проект.

— Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим себя: все ли так благостно в наших отношениях? Можно ли быть довольным текущим состоянием дел? Абсолютно нет. При всех очень весомых достижениях есть целый ряд вопросов и проблем, требующих серьезного внимания как организаторов интеграционного процесса, так и союзных парламентариев.

— Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Причем это делается практически регулярно. (Говоря об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, реализации согласованных сельскохозяйственной и промышленной политик).

— В свое время в рамках Союзного государства было принято решение о равнодоходных ценах на газ для белорусских и российских субъектов хозяйствования, но оно так и осталось на бумаге. В результате дополнительная нагрузка на экономику Беларуси за последние 10 лет составила 15 млрд долларов. (Говоря о сужении российского рынка и спорах о доступе на него молочной и другой белорусской продукции).

— Ситуация на белорусско-российской границе выходит как за рамки договорной базы, так и здравого смысла. С 2004 года мы успешно применяли единую миграционную карту, которую иностранцы получали при въезде в Союзное государство и предъявляли при выезде. Сейчас вдруг это все стало невозможно.

— В информационной политике складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов. Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить как неискренних, несамостоятельных и живущих за счет России партнеров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины.

(Говоря, что Беларусь сделала свой выбор в пользу стратегического союза с Россией на заре своей независимой истории). И с той поры всегда оставалась ему верна. Эта верность была подтверждена не словами и декларациями, а конкретными делами и решениями. Беларусь единственный союзник России, который создал объединенную группировку войск для защиты наших народов. Беларусь единственная из стран мира, признавшая русский язык государственным. Беларусь единственное европейское государство, не примкнувшее ни прямо, ни косвенно к враждебным России блокам и коалициям. Беларусь единственная из республик бывшего СССР, открыто поставившая всестороннюю интеграцию с Россией в центр своей социально-экономической политики.

Реакция Байнета: «Ущипните меня! Они умеют говорить!»

Форумчане мгновенно отреагировали на слова Андрейченко в Москве. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by .

«Ему просто сказали сказать...».

«Да, похоже, заклинание про окопы и братство уже не канает».

«Белорусский демарш?».

«А вся политика — это дружба за деньги. Никто никого за просто так не любит».

«Вот бы Андрейченко у себя в стране был столь смел в высказываниях по внутренним проблемам».
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