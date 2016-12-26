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Виктория Азаренко дала имя сыну

26.12.2016

«Малыша назвали Лео Александр!», - написала белорусская теннисистка, экс-первая ракетка мира на своей официальной странице Вконтакте.

Отцом ребенка является бойфренд спортсменки — хоккеист Уильям Маккег.

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