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«Тот, кто живет в «российском телевизоре» — тому траур»

26.12.2016

Анджей Почобут о себе в Facebook – об авиакатастрофе в России.

«Удивительная, прямо таки, детская непосредственность. Сначала оккупировать Крым, и разжигать войну на Донбассе, а потом требовать от украинцев, чтобы те сочувствовали России из-за авиакатастрофы. Семьи погибших от российских пуль и снарядов украинских воинов тоже должны сочувствовать и сопереживать? Тысячи беженцев тоже? Те, кто ждет своих родственников из плена?

«2017 год может оказаться для России началом террористической нестабильности»

Всё выше сказанное не касается Беларуси, где войны нет и Россия официально главный союзник, брат-сват и спонсор и т.д. Траур или не траур — это кому что ближе. Тот, кто живет в «российском телевизоре» — тому траур. Другим — просто чужая беда. А вот радоваться авиакатастрофе это мерзко».

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Комментарии

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