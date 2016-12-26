Колумнист Игорь Яковенко – о сочинской авиакатастрофе, повелителях чувств и моральных авторитетах.
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«Удивительная, прямо таки, детская непосредственность. Сначала оккупировать Крым, и разжигать войну на Донбассе, а потом требовать от украинцев, чтобы те сочувствовали России из-за авиакатастрофы. Семьи погибших от российских пуль и снарядов украинских воинов тоже должны сочувствовать и сопереживать? Тысячи беженцев тоже? Те, кто ждет своих родственников из плена?
«2017 год может оказаться для России началом террористической нестабильности»
Всё выше сказанное не касается Беларуси, где войны нет и Россия официально главный союзник, брат-сват и спонсор и т.д. Траур или не траур — это кому что ближе. Тот, кто живет в «российском телевизоре» — тому траур. Другим — просто чужая беда. А вот радоваться авиакатастрофе это мерзко».