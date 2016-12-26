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В Уганде утонула футбольная команда с фанатами

26.12.2016 ВВС

По меньшей мере 30 человек утонули на озере Альберт, после того как перевернулось судно, перевозившее футболистов местной команды и их болельщиков.

Переполненное судно перевозило около 45 человек в воскресенье. В полиции заявили, что оно накренилось, когда слишком много пассажиров переместились на одну сторону судна.

Сообщается, что спасти удалось только 15 человек.

Подобные происшествия достаточно часто происходят на озере Альберт и в других частях Африки. Судна отправляются перегруженными как пассажирами, так и грузами.

В ноябре этого года на озере Альберт утонули 10 человек. В марте 2014 года жертвами краблекрушения стали 251 беженец из соседней Демократической Республики Конго.

Офицер полиции сказал агентству Франс пресс, что в данном случае большинство пассажиров были пьяны, когда садились на судно. По его словам, они распевали пели песни и дудели в свистки.

Группа игроков и болельщиков направлялись на футбольный матч, приуроченный к Рождеству.

Капитан судна не скрылся с места происшествия и помогал проводить спасательную операцию.

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