Реально ли в 2017 году достичь средней зарплаты в 500 долларов?

Обеспечить в 2017 году уровень средней зарплаты в 500 долларов, «чего бы это ни стоило» – такую задачу перед своей администрацией поставил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Украдите, откопайте, найдите, что угодно – но 500 долларов должно быть выполнено!» – заявил он. Intex-press спросила у барановичан, верят ли они в достижимость такого уровня доходов в следующем году.

Большинство опрошенных Intex-press горожан считают, что добиться этого можно только в больших городах, а на периферии нереально. Некоторые респонденты уверены, что возможно, если «не тратить бюджетные деньги куда попало», а вкладывать в проекты начинающих предпринимателей, которые готовы обеспечить рабочие места и в целом контролировать экономику.