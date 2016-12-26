В Барановичах школьник покончил жизнь самоубийством

Ему было всего 15 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.145 УК (доведение до самоубийства).

Учащийся девятого класса одной из школ города был найден мертвым по месту жительства днем 22 декабря.

Для выяснения причин его гибели опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и педагогический состав школы, изъяты личные записи и компьютерные устройства, принадлежащие подростку.

Напомним, в ноябре покончили с собой двое 15-летних подростков под Псковом.