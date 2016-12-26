В Кремле прокомментировали демарш Лукашенко

Глава Беларуси так и не прилетел в Питер.

Отсутствие Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербурге не повлияет на подписание подготовленных документов, заявил пресс-секретарь президента России.

– Де-факто это (отсутствие Лукашенко) не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Все документы, которые сегодня подписываются, ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами», — сказал ТАСС Дмитрий Песков, пояснив, что эти документы затем будут направлены в Минск на подпись главе Беларуси.

Говоря о причинах отсутствия белорусского лидера, Песков не согласился с мнением, что таким образом Лукашенко якобы «манкирует» своим участием в соответствующих встречах.

– Я не думаю, что слово „манкирует“ здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Беларуси, — сказал Песков журналистам, подчеркнув, что «Беларусь была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником» и партнером.

Как писала «Салідарнасць», существует, по крайней мере, две версии, объясняющие причины неявки Лукашенко в Питер. Обе они касаются экономических интересов Беларуси.

Нельзя не обратить внимание, что Лукашенко решился на своеобразный демарш даже на фоне катастрофы ТУ-154, в которой погибли более 90 человек.

Вместе с тем он попытался продемонстрировать, что это не отменяет его прежнее отношение к России, и высказал россиянам слова солидарности.

По указанию Лукашенко в Беларуси приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия. Глава государства также фактически приказал чиновникам прийти в российское посольство высказать соболезнования.