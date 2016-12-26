«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

Павел Рос

Александр Лукашенко посоветовал чиновникам «шевелиться» и искать, где взять деньги. В экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперты оценили начинание главы государства.

В ходе совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования глава государства сделал несколько довольно неоднозначных заявлений.

– Денег в мире предостаточно, – сказал он. – Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать.

По мнению Лукашенко, нужно работать как «с западными банками, так и с нашими филиалами российских банков».

«Есть важный вопрос – а в какие проекты эти средства будут привлекаться?»

Действительно ли белорусские власти имеют имидж надежных заемщиков, «Салiдарнасць» поинтересовалась у финансового эксперта и старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба.

– На мой взгляд, действительно, особых проблем по привлечении (кредитов – С.) нет, – заметил он. – Вопрос в стоимости этих привлечений. Доходность белорусских еврооблигаций с погашением в 2018 году сегодня составляет порядка 5%. То есть, теоретически под такой процент страна могла бы найти деньги.

Однако белорусские власти, очевидно, хотели бы получить средства на более выгодных условиях. И с этим есть конкретные сложности.

По словам эксперта, проблемы существуют с привлечением кредита МВФ, так как он обставляется различными условиями, которые белорусские власти пока не готовы выполнить.

– Кроме того, есть другой важный вопрос – а в какие проекты эти средства будут привлекаться? На фоне общей неэффективности серьезной части государственных предприятий существует определенный дефицит интересных и эффективных проектов. И это также является проблемой, – подчеркивает Вадим Иосуб.

«Основной посыл Лукашенко – ищите деньги все, так как они остро нужны»

По словам доктора экономических наук Бориса Желибы, причиной заявлений главы государства могла стать ситуация, когда «подвисли как российские кредиты в лице соответствующего Евразийского банка, так и кредит от Международного валютного фонда».

– Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога определенного финансового дефолта, потому что половину внешних государственных долгов мы погашали за счет новых займов, – заметил он.

– Вот Лукашенко и требует от предприятий также начать беспокоится о своих кредитах. Как я понял, направление дано на российские банки, которые более расположены кредитовать белорусскую экономику. Основной посыл – ищите деньги все, так как они остро нужны, потому что экономика продолжает падать.

Реакция Байнета: «Денег много – буратин мало»

Белорусские интернет-пользователи, в свою очередь, довольно нервно отреагировали на попытку белорусских властей заговорить о привлечении новых кредитов.

«Может, хватит в кредит жить? Может, пора выпускать качественную и доступную продукцию и зарабатывать самим?», – пишут комментаторы дискуссионной площадки talks.by.

«Раздевайтесь и шевелитесь!»

«Денег много – буратин мало».

«Уже везде просто знают. Сарафанное радио – оно такое».

«Денег в мире предостаточно, это факт! Но идут они в страны, где соблюдается Конституция и существует независимая судебная система, а также рыночная экономика... Указы выше закона и административное управление экономикой, не способствуют привлечению инвестиций».

«В корне неверное направление для чиновников: выискивание и выпрашивание кредитов. Надо учиться их зарабатывать».