«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

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В ходе совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования глава государства сделал несколько довольно неоднозначных заявлений.
– Денег в мире предостаточно, – сказал он. – Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать.
По мнению Лукашенко, нужно работать как «с западными банками, так и с нашими филиалами российских банков».
«Есть важный вопрос – а в какие проекты эти средства будут привлекаться?»
Действительно ли белорусские власти имеют имидж надежных заемщиков, «Салiдарнасць» поинтересовалась у финансового эксперта и старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба.
– На мой взгляд, действительно, особых проблем по привлечении (кредитов – С.) нет, – заметил он. – Вопрос в стоимости этих привлечений. Доходность белорусских еврооблигаций с погашением в 2018 году сегодня составляет порядка 5%. То есть, теоретически под такой процент страна могла бы найти деньги.
Однако белорусские власти, очевидно, хотели бы получить средства на более выгодных условиях. И с этим есть конкретные сложности.
По словам эксперта, проблемы существуют с привлечением кредита МВФ, так как он обставляется различными условиями, которые белорусские власти пока не готовы выполнить.
– Кроме того, есть другой важный вопрос – а в какие проекты эти средства будут привлекаться? На фоне общей неэффективности серьезной части государственных предприятий существует определенный дефицит интересных и эффективных проектов. И это также является проблемой, – подчеркивает Вадим Иосуб.
«Основной посыл Лукашенко – ищите деньги все, так как они остро нужны»
По словам доктора экономических наук Бориса Желибы, причиной заявлений главы государства могла стать ситуация, когда «подвисли как российские кредиты в лице соответствующего Евразийского банка, так и кредит от Международного валютного фонда».
– Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога определенного финансового дефолта, потому что половину внешних государственных долгов мы погашали за счет новых займов, – заметил он.
– Вот Лукашенко и требует от предприятий также начать беспокоится о своих кредитах. Как я понял, направление дано на российские банки, которые более расположены кредитовать белорусскую экономику. Основной посыл – ищите деньги все, так как они остро нужны, потому что экономика продолжает падать.
Реакция Байнета: «Денег много – буратин мало»
Белорусские интернет-пользователи, в свою очередь, довольно нервно отреагировали на попытку белорусских властей заговорить о привлечении новых кредитов.
«Может, хватит в кредит жить? Может, пора выпускать качественную и доступную продукцию и зарабатывать самим?», – пишут комментаторы дискуссионной площадки talks.by.
«Раздевайтесь и шевелитесь!»
«Денег много – буратин мало».
«Уже везде просто знают. Сарафанное радио – оно такое».
«Денег в мире предостаточно, это факт! Но идут они в страны, где соблюдается Конституция и существует независимая судебная система, а также рыночная экономика... Указы выше закона и административное управление экономикой, не способствуют привлечению инвестиций».
«В корне неверное направление для чиновников: выискивание и выпрашивание кредитов. Надо учиться их зарабатывать».