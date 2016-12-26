Рубль укрепился к доллару, но сдал к евро

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 декабря.

Курс доллара снизился на BYN0,0046 – до 1,9434 рубля.

Курс евро вырос на BYN0,004 – до 2,0378.

Российский рубль подошевел на BYN0,006 – до 3,1948 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, что прошлую неделю белорусский рубли закончил усилением к доллару.