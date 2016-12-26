Прокурор не стала требовать лишения свободы для Владимира Кондруся

Гособвинитель не стала требовать лишения свободы для последнего обвиняемого в беспорядках Площади-2010.

26 декабря возобновился суд над Владимиром Кондрусем. Он был прерван 16 ноября, когда обвиняемый попытался порезать себе вены прямо в клетке в зале заседания.

В понедельник конвойный доложил об отказе Владимира Кондруся явиться в суд. В связи с этим «за неуважение к суду» он был удален до конца разбирательства, сообщает TUT.BY.

Прокурор Ольга Герасимович зачитала обвинение. Было отмечено, что по данным психиатрической экспертизы у Кондруся — смешанное (шизоидное) расстройство личности. По оценкам экспертов, Кондрусь не страдает психическим заболеванием, но из-за эмоционального расстройства должен быть признан уменьшенно вменяемым.

В прениях прокурор заявила, что отягчающих обстоятельств нет, а смягчающим является состояние его здоровья — психическое расстройство.

Гособвинитель не стала требовать для Владимира Кондруся лишения свободы. С учетом его психического расстройства и того, что с событий 19 декабря прошло больше 6 лет, прокурор запросила для Кондруся 3 года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

В этот срок она предложила зачесть время, которое он уже провел под стражей с 14 июня (почти 200 дней) из расчета: один день предварительного заключения равен двум дням ограничения свободы. Меру пресечения Кондрусю прокурор попросила изменить на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи.

Мать и сестра Владимира Кондруся расплакались, узнав, что его могут освободить уже сегодня. Фото Радыё Свабода

Адвокат оспорил квалификацию событий 19 декабря как массовых беспорядков, а действия Кондруся как погромы.

Приговор огласят в 16.00.