Девять гродненцев попали в реанимации, отравившись психотропами

В Гродно накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. За пять дней в реанимации в тяжелом состоянии поступило 9 человек.

У всех один и тот же диагноз: «отравление неизвестным психотропным веществом», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Во всех случаях психотропы приобретались через интернет магазины “Концерн Калашников” и “Зубр”.

После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами.

В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по 3-4 дня. Среди них оказалась и 20-летняя девушка, которая находится в декретном отпуске.

Летальных случаев удалось избежать.