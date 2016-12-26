Девять гродненцев попали в реанимации, отравившись психотропами

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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У всех один и тот же диагноз: «отравление неизвестным психотропным веществом», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Во всех случаях психотропы приобретались через интернет магазины “Концерн Калашников” и “Зубр”.
После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами.
В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по 3-4 дня. Среди них оказалась и 20-летняя девушка, которая находится в декретном отпуске.
Летальных случаев удалось избежать.