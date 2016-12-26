Девять гродненцев попали в реанимации, отравившись психотропами

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Устроит ли Лукашенко демарш Путину?

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.

ГЛАВНОЕ

Последний обвиняемый: Прокурор не стала требовать лишения свободы для Владимира Кондруся

«Ни в коем случае нельзя расслабляться»: Лукашенко дал оценку череде трагедий в России

Лошак в роли капитана-очевидность: «Мы для Путина – разменные карты»

Сделка года: Во сколько обойдется налогоплательщикам покупка вещательных серверов для БТ?

Подробности: 5 фактов о крушении Ту-154 под Сочи

То ли репортаж, то ли рождественская сказка: О чем мечтает Коля Лукашенко

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Лукашенко таких любит»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Девять гродненцев попали в реанимации, отравившись психотропами

26.12.2016 Салiдарнасць

В Гродно накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. За пять дней в реанимации в тяжелом состоянии поступило 9 человек.

У всех один и тот же диагноз: «отравление неизвестным психотропным веществом», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Во всех случаях психотропы приобретались через интернет магазины “Концерн Калашников” и “Зубр”.

После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами.

В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по 3-4 дня. Среди них оказалась и 20-летняя девушка, которая находится в декретном отпуске.

Летальных случаев удалось избежать.

  • Оцени статью:

Скандалы

26.12.2016
Прокурор не стала требовать лишения свободы для Владимира Кондруся

За «неуважение к суду» он был удален до конца разбирательства.

26.12.2016
«Очень похоже на теракт»

Российские власти практически исключают версию теракта в случае с катастрофой ТУ-154, на котором летели артисты ансамбля имени Александрова. Однако независимые эксперты считают, что на борту могло сработать взрывное устройство.

25.12.2016
Россельхознадзор обвинил Беларусь в незаконном реэкспорте украинского мяса

По данным ведомства, речь идет о суммах в $ 100 миллионов.

23.12.2016
За смерть школьницы водителя грузовика приговорили к трем годам «химии»

23 декабря суд Молодечненского района вынес приговор Павлу Цыбину.

23.12.2016
Стало известно, за что силовики задержали сотрудников МЗКТ

Следственный комитет рассказал подробности дела о взятках на предприятии.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com