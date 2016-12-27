Люди, которых мы потеряли в 2016 году

Анастасия Зеленкова

Окончание года — еще один повод задуматься о быстротечности человеческой жизни. Салідарнасць» вспоминает тех, кто ушел от нас в 2016 году.

Журналисты

Павел Шеремет. Смерть журналиста стала для всех не просто неожиданностью, а настоящим шоком. Многим до последнего не верилось в случившееся. Казалось, что это какая-то злая шутка, розыгрыш, что человек с такой энергией и жизнелюбием не может вдруг так неожиданно покинуть этот свет. Но нет...

Следствие по делу о взрыве в Киеве автомобиля, в котором находился Павел Шеремет все еще не закончено. Нам же остается только вспоминать о нем: о его программах на телевидении, о его фильмах, посвященных пропавшим оппонентам Лукашенко «Дикая охота» и «Дикая охота-2» и книге «Случайный президент». Шеремет всегда был неудобен власти, но, возможно, это и делало его настоящим журналистом – смелым и бескомпромиссным. И, где бы он ни работал, он всегда работал на Беларусь.

Юрий Базан. Также неожиданно рано ушел из жизни основатель и главред «Авторадио» Юрий Базан. Ему было всего 54 года.

Он так и не смог смириться с потерей. Его детище — первую радиостанцию в Беларуси, которая начала вещание после распада СССР — после трансляции роликов кандидатов в президенты Андрея Санникова и Владимира Некляева просто убрали из эфира, обвинив в призывах к «экстремистской деятельности». Найти в себе силы для новой жизни он уже не смог: «Для мяне працы ў Мінску няма. Ісці мне, чалавеку, які два дзясяткі гадоў рабіў «Аўтарадыё», у нейкія прыслужнікі — гэта значыць працаваць на сістэму, якая, уласна кажучы, усё і растаптала. Гэта для мяне не выбар», — говорил он.

Михась Шавыркин. Не стало в этом году и редактора журнала «Роднае слова». Михась Шавыркин возглавлял «Роднае слова» с 1987 по 2006 год.

Его называли «человеком в вышиванке» — вне зависимости от моды и политических веяний он бережно хранил и чтил национальные традиции, был хранителем песенной культуры Беларуси. Настоящий патриот, белорус с Большой буквы.

Политики и общественные деятели

Юрий Ходыко. Отец белорусского возрождения, ученый, общественный и политический деятель Юрий Ходыко всего себя отдал, чтобы Беларусь была свободной и независимой. За свои политические взгляды Юрий Ходыко не раз подвергался репрессиям. Как, например, в 1996 году, когда был арестован за участие в «Чернобыльском шляхе» и почти месяц держал голодовку.

Стойкий, мужественный и бескомпромиссный — таким запомнили его соратники (Ходыко был заместителем председателя Партии БНФ, членом наблюдательного совета Белорусского Хельсинкского комитета). Он умер в США на 79 году жизни. Его прах был захоронен на белорусской земле.

Владимир Егоров. Ему грозили сорвать погоны и предлагали написать рапорт. На пенсии он читал Быкова, а со своей женой разговаривал по-белорусски. Владимир Егоров, занимавший в 1990-е годы посты министра внутренних дел и председателя Комитета государственной безопасности Беларуси, скончался на 77-м году жизни.

Во время президентских выборов в 1994 году Егоров был доверенным лицом Станислава Шушкевича, а после по просьбе Лукашенко возглавил КГБ. Генерал-полковник, заслуженный юрист Республики Беларусь, награжден орденами Красного Знамени, Знаком Почета, медалями.

Иван Шего. Интеллигентный, образованный и неутомимый во всех делах человек — таким запомнили Ивана Шего. Доктор и общественный деятель, основатель негосударственного учреждения «Шэгамедкансульт», координатор Слонимского общественного центра, бывший депутат Слонимского районного Совета депутатов (2003-2007) ушел из жизни в 63 года.

В последние двадцать лет он активно занимался политикой, являлся членом Сойма Партии БНФ. Свои размышления и мысли о судьбе страны он высказал и успел издать отдельной книгой «О стране и о нас», которая в этом году вышла из печати в Минске. В его лице Беларусь потеряла еще одного верного сына и патриота своей страны.

Николай Лозовик. Бывший секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Николай Лозовик умер в результате тяжелой болезни в возрасте 65 лет. Можно по-разному относится к этому государственному деятелю, однако причастность его к политическим событиям в Беларуси неоспорима.

С 2000 года Лозовик занимал должность секретаря ЦИК. Из них девять лет — с 2006-го по 2015-ый — находился в списке лиц, которым был запрещен въезд в Евросоюз по причине фальсификации итогов выборов.

Андрей Тур. Не стало в этом году и еще одного политика-долгожителя из обоймы Александра Лукашенко. Заместитель министра экономики Беларуси скончался на 63-м году жизни после серьезной болезни. Андрей Тур был среди высших должностных лиц страны с 1995 года.

Известный своей фразой «жить по средствам» Тур выступал также за ряд прогрессивных инициатив, в частности, не без его участия увидела свет президентская директива №4 о либерализации. В 2011-м году Тур был назначен заместителем главы Администрации президента, однако после президентского разноса на «Борисовдреве», лишился этой должности. В последние годы Андрей Тур был заведующим кафедрой бизнес-администрирования в БНТУ.

Шимон Перес. Ветеран израильской политики, экс-президент Израиля (с 2007 по 2014 год) родился и вырос в белорусской деревне Вишнево. И хоть белорусскую землю Шимон Перес покинул в 11 лет, он всегда помнил о своих корнях. На свою родину Перес возвращался с визитом дважды — в 1994 и 1998 годах. А в 2013 году в деревне Вишнево на доме, в котором родился и вырос президент Израиля, появилась памятная доска. Тогда же представитель белорусского МИД торжественно вручил Пересу памятное свидетельство о рождении, подтверждающее факт его появления на свет на белорусской земле.

Он прожил интересную и насыщенную жизнь. Был удостоен Нобелевской премии мира. Политик скончался на 94-м году жизни — вскоре после того, как перенес инсульт.

Писатели

Нил Гилевич. Невосполнимую утрату понесла в этом году белорусская литература — не стало поэта, великого патриота своей родины Нила Гилевича. Он был последним народным поэтом Беларуси. Перечислить все заслуги Гилевича невозможно: депутат Верховного совета (1985—1990), один из основателей ЗБС «Бацькаўшчына», один из организаторов Первого съезда белорусов света, литературовед, фольклорист, переводчик...

Он обладал отличным чувством юмора, подтверждением чему его «Сказ про Лысую гору» (созданный совместно с Миколой Аврамчиком). Гилевич — автор действительно народного произведения «Родныя дзеці», а песни на его стихи популярны и любимы народом во все времена — «Шуміце, бярозы», «Шлях да Беларусі», «У бацькоўскім кутку».

Иван Пташников. Еще одним белорусским классиком стало на этой земле меньше. На 84 году ушел из жизни прозаик, заслуженный работник культуры Беларуси, лауреат Государственной премии имени Якуба Коласа Иван Пташников.

Многие произведения писателя переведены на иностранные языки. По его повести «Тартак» на белорусском телевидении в 1974 поставлен одноименный телефильм (сценарий автора), а в 1989 по роману «Олимпиада» — одноименный телеспектакль. Среди его лучших произведений также «Пагоня» и повесть про Чернобыль «Львы».

Леонид Моряков. Пожалуй, тяжелее всего писать о людях, которых знала лично. И не просто знала, а была в теплых приятельских отношениях. Всегда такой жизнерадостный и веселый — казалось, он выкарабкается из любой сложной ситуации и даже такой страшной болезни. Но нет... Инсульт. Опухоль головного мозга. Хоспис, Дом милосердия... Не помогли даже деньги, которые всем миром собирали на его лечение, в том числе средства Светланы Алексиевич.

Инженер-радиоэлектроник, бизнесмен — он бросил все ради того, чтобы годами сидеть в архивах и библиотеках, писать по ночам биографии расстрелянных и замученных в застенках НКВД людях, возвращая из небытия десятки тысяч забытых имен. «Был и малиновый пиджак, и золотая цепь. Но деньги — пустота. О тебе либо остается память, либо ничего», — так объяснял он свой выбор. И мы, безусловно, будем помнить.

Деятели театра, кино и fashion-индустрии

Ростислав Янковский. Невосполнимая утрата для миллионов поклонников его таланта и огромная потеря для искусства, служению которому великий актер посвятил всю свою жизнь. Артист Национального академического драматического театра имени Максима Горького Ростислав Янковский умер в возрасте 86 лет, оставив после себя огромное наследие — блестящие роли в театре и кино. Среди них — Арбенин («Маскарад» М. Лермонтова), Егор Булычов («Егор Булычов и другие» М. Горького), Вершинин («Три сестры» А. Чехова) и др., фильмы «Кафедра», «Любить по-русски-3», «Три женщины и мужчина» и множество других.

Ростислав Янковских был награжден многочисленными орденами и премиями, но самая главная награда для него всегда была любовь зрителей.

Александр Беспалый. Заслуженный артист Беларуси запомнился многим по своим ярким ролям в театре и кино. Александр Беспалый сыграл более чем в 130 фильмах и сериалах, среди которых «Глубокое течение», «Вам — задание», «Любить по-русски 2», «Тихий Дон», «Плач перепёлки», «Белые росы», «Раскиданное гнездо», «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года», «Кто, если не ты...» и множестве других известных картинах.

С 1981 года он работал в Театре-студии киноактера, один из тех, кто олицетворял его историю и создавал ее. Приверженец театра, по-настоящему талантливый актер и режиссер.

Светлана Мулявина-Пенкина. Для многих Светлана Пенкина известна как вдова основателя ансамбля «Песняры» народного артиста СССР Владимира Мулявина. Между тем Светлана Пенкина в советские времена была известна как довольно успешная актриса. Известность она получила после роли Кати в 13-серийном телефильме «Хождение по мукам» по одноименному роману Алексея Толстого, а в 1981 году вышел на экраны фильм «Берегите женщин», в котором Светлана Пенкина сыграла одну из главных ролей.

Но как бы ни сложилась ее собственная творческая судьба, Светлана навсегда стала для Владимира Мулявина его музой и главной опорой в жизни. А после смерти мужа возглавила музей основателя «Песняров» в Белорусской государственной филармонии.

Наталья Макей. Абсолютно неожиданная, обидная и досадная смерть молодой 43-летней красавицы, одной из самых известных персон в белорусской fashion-индустрии стало для многих настоящим шоком. Основательница школы моделинга, бывшая модель Наталью Макей была найдена мертвой в собственном доме — причиной стала банальная неисправность газового котла.

«Чрезвычайно увлеченный человек, относящийся с душевным теплом к своему делу» — так говорили о Наталье коллеги и друзья. Казалось, впереди еще столько нереализованных идей и планов. Увы всем им уже не суждено сбыться.

Художники

Вячеслав Захаринский. Талантливый художник и почетный гражданин Глуска ушел из жизни после тяжелой болезни. Работы Вячеслава Захаринского участвовали во многих международных выставках и пленэрах. Герои его циклов «Крысы» и «Фарисеи» знакомым даже многим далеким от искусства людям и так похожи на реальных персонажей.

Произведения художника находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь и многих музейных и частных коллекциях по всему миру (Франции, Великобритании, Риме). В 2012 году Захаринский был награжден медалью Франциска Скорины.

Олег Аблажей. Белорусский художник и писатель умер в Вильнюсе после долгой болезни в возрасте 62 лет. Олег Аблажей принимал активное участие в движении за независимость Литвы и Беларуси. Был членом Рады Таварыства беларускай культуры в Литве и суполки белорусов-художников стран Балтии «Имею честь».

Он оформлял книги, открытки, конверты, а любимой темой художника была женщина в фантастических костюмах.

Композиторы, исполнители и музыкальные деятели

Сергей Кортес. Весть о смерти известного композитора пришла в один день с вестью о смерти актера Ростислава Янковского — Беларусь потеряла сразу двух великих людей. Лауреат Государственной премии БССР, народный артист Республики Беларусь, он был поистине классиком белорусской музыки. Именно Кортес в начале 90-х вывез белорусскую оперу в Европу, чтобы весь мир мог оценить музыкальное искусство нашей страны. Долге годы он руководил Национальным академическим театром оперы и балета.

Он автор нескольких десятков музыкальных партитур к драматическим спектаклям, поставленным в разные годы в Купаловском, Коласовском, Русском, Молодёжном театрах, в Театре юного зрителя, создатель инструментальных и вокально-симфонических циклов произведений на стихи белорусских классиков. Авторству Кортеса принадлежит также пять опер («Джордано Бруно», «Матушка Кураж», «Визит дамы» и др.).

Алесь Ращинский. Белорусский композитор и собиратель фольклора, прекрасный учитель и патриот своей страны Алесь Ращинский все силы тратил на преподавание, издательство сборников белорусских песен и популяризацию родного белорусского языка.

В 1973 году Ращинский был сооснователем отделения народно-хорового пения в Минском музыкальном колледже имени М.И.Глинки. Долгое время работал с музыкальными коллективами «Хорошки» и «Купалинка». Как и его друг белорусский писатель Нил Гилевич, Ращинский издавал сборники белорусских песен за собственные деньги и активно пропагандировал родной белорусский язык.

Анна Вольская. Она не была композитором или исполнителем, но именно благодаря ей появились многие известные песни, которые распевает сегодня вся страна. Жена известного музыканта Лявона Вольского была директором группы N.R.M., неизменным продюсером музыкального проекта «Крамбамбуля» и многих сольных альбомов музыканта. Анна Вольская являлась также соавтором сценария, продюсером и актрисой в нескольких проектах канала «Белсат» («Снежны завулак», «Назад у будучыню», но самое главное — музой и опорой для своего талантливого мужа.

Ее смерть в возрасте 40 лет от онкологи стала для всех большой неожиданностью и огромной потерей для ее близких и музыкального мира.

Витовт Мартыненко. После многолетней борьбы с сахарным диабетом ушел из жизни известный музыкальный критик, талантливый журналист и поэт Витовт Мартыненко. Его называли «архивариусом белорусской независимой музыки» — после него остался огромный архив музыкальной критики.

Он писал стихи для белорусских групп, был средисоздателей независимого музыкального рок-клуба «Няміга». Автор музыковедческих книг «Праз рок-прызму», «222 альбомы беларускага року і ня толькі», «Rock on-line».

Валерий Кучинский. Популярный в 1970-х годах певец, заслуженный артист БССР Валерий одинаково успешно и талантливо работал на оперной сцене и в эстрадном жанре. Он не раз удостаивался звания лауреата всесоюзного телеконкурса «Песня года».

С 1971 по 1979 годы Валерий Кучинский был солистом белорусской оперы. Лауреат престижных конкурсов вокалистов имени Глинки и Чайковского.

Спорт

Юрий Шипицын. Известный в прошлом нападающий, серебряный призёр чемпионата СССР 1991 года хоккеист Юрий Шипицын ушел из жизни в возрасте 53 лет.

С юношескими командами нашей хоккейной школы Юрий Шипицын становился бронзовым призером чемпионата СССР среди молодежи. Клубная карьера Шипицына на высшем уровне стартовала в сезоне-1979/80, в котором, как и в четырех последующих, он защищал цвета минского «Динамо». Позже Юрий играл за «Динамо» рижское, московский «Спартак» и омский «Авангард», клубы Швейцарии и Германии.

Клаус Зиберт. «Биатлонный папа» — так называли в женской сборной Беларуси бывшего старшего тренера Клауса Зиберта. Человек, родившийся далеко за пределами Беларуси стал для наших спортсменов по-настоящему родным. «Он многому научил и, самое главное, показал, как можно любить жизнь и как можно любить дело, которым ты занимаешься», — написала о нем биатлонистка Надежда Скардино.

Бывший биатлонист ГДР, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в эстафете, трёхкратный чемпион мира Клаус Зиберт скончался на 61-м году жизни, долгое время он боролся с раком кишечника.

Ученые

Змитер Савка. Известный языковед Змитер Савка остался в нашей памяти не только как один из авторов «Беларускага клясычнага правапісу» и других книг по языкознанию, но и как настоящий патриот и хранитель белорусского слова. Он вел передачи на телеканале «Белсат», посвещенные белорусскому языку, а в 2015 году создал языковой онлайн-сервис «Добрапіс».

Увы, дальше трудится на ниве национального возрождения помешала тяжелая болезнь — Савка умер от рака в возрасте 50 лет.

Алесь Белокоз. Еще одним патриотом страны стало меньше с уходом известного краеведа, заслуженного учителя Беларуси. «Белорусский язык должен исчезнуть, а вы нам мешаете. Изменяйте своё отношение к этому языку, пропагандируйте русский», — говорили Алесю Белокозу КГБисты еще в 1969 году. Он не послушал.

Почти всю жизнь Алесь Белокоз отдал школе, учил белорусскому языку и литературе в Гудевичской средней школе, создал в ней школьный литературно-этнографический музей – единственный на Гродненщине, которому удалось стать государственным. Даже после выхода на пенсию и имея серьезные проблемы со здоровьем (несколько десятилетий он боролся с онкологией) Белокоз водил в музей экскурсии, потому что никто не способен был это делать так увлекательно и эмоционально.

Яков Радыно. Выдающийся ученый-математик, член-корреспондент Академии наук, профессор Белорусского государственного университета Яков Радыно был известен не только в научных кругах. Белорусскоязычного математика, человека с твердой гражданской позицией знали и уважали как настоящего патриота. В начале 90-х его даже предлагали на пост министра образования, но кандидатуру не поддержал Вячеслав Кебич.

Яков Радыно был научным редактором первого в Беларуси «Русско-белорусского математического словаря» (1993), соавтором и научным консультантом первой в Беларуси «Математической энциклопедии» (2001), автором белорусско-польского и польско-белорусского математических словарей. В его активе около 150 научных работ, в том числе 10 монографий, учебников и учебных пособий.

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Все эти люди (список больших утрат для Беларуси, к сожалению, далеко не полный) ушли от нас в 2016 году. Их больше нет, но память о них жива.