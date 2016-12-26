Новый министр образования ушел с поста руководителя КПБ

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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Как сообщается на сайте партии, 21 декабря состоялось заседание Бюро ЦК, на котором рассмотрели обращение Карпенко.
– В связи с большой загруженностью Первого секретаря ЦК КПБ по основной государственной должности Бюро удовлетворило его просьбу о перераспределении полномочий среди секретарей ЦК и приняло решение созвать очередной Пленум ЦК КПБ в феврале 2017 года, на котором в плановом порядке рассмотреть текущие вопросы партийной деятельности и организационно-кадровые, – говорится в сообщении.
И.о. первого секретаря ЦК КПБ назначен Георгий Атаманов.
Ранее отмечалось, что назначение Игоря Карпенко министром образования может означать желание властей продемонстрировать Кремлю, что никакой белорусизации в нашей стране не будет.