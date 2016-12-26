Когда закроются двери метро в новогоднюю ночь

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Устроит ли Лукашенко демарш Путину?

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.

ГЛАВНОЕ

Последний обвиняемый: Прокурор не стала требовать лишения свободы для Владимира Кондруся

«Ни в коем случае нельзя расслабляться»: Лукашенко дал оценку череде трагедий в России

Лошак в роли капитана-очевидность: «Мы для Путина – разменные карты»

Сделка года: Во сколько обойдется налогоплательщикам покупка вещательных серверов для БТ?

Подробности: 5 фактов о крушении Ту-154 под Сочи

То ли репортаж, то ли рождественская сказка: О чем мечтает Коля Лукашенко

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Лукашенко таких любит»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Когда закроются двери метро в новогоднюю ночь

26.12.2016 Евгений Федоров

На чем смогут доехать опоздавшие?

По информации госучреждения «Столичный транспорт и связь», минский метрополитен будет работать до 4:15 на станциях «Немига», «Купаловская», «Октябрьская» и «Фрунзенская». Все остальные станции закроются раньше – в четыре часа утра.

Белорусам, опоздавшим на последнюю электричку, предлагается подождать до 5:00, когда метро заработает вновь – или же воспользоваться другими видами транспорта.

В частности, в новогоднюю ночь до пяти утра с двадцатиминутным интервалом будет работать несколько основных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Более того, раз в 45 минут общественный транспорт будет доставлять пассажиров в пригороды Минска – Гатово, Атолино, Колодищи.

Более подробное расписание можно посмотреть на сайте организации.

  • Оцени статью:

Общество

26.12.2016
В Беларуси над зданиями госучреждений приспустили государственные флаги

В знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.

26.12.2016
Сколько стоит рояль, на котором играет Коля Лукашенко?

Журналисты выяснили цену.

26.12.2016
Глава БПЦ: запрет медикам носить крестики может спровоцировать протесты

Митрополит Павел написал письмо министру здравоохранения Василию Жарко.

25.12.2016
Лубутены по-гомельски и грабли Мясниковича

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

25.12.2016
От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

«Салідарнасць» изучила репертуар коллектива, чьи участники были на борту потерпевшего крушение по пути в Сирию Ту-154.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com