Когда закроются двери метро в новогоднюю ночь

Евгений Федоров

На чем смогут доехать опоздавшие?

По информации госучреждения «Столичный транспорт и связь», минский метрополитен будет работать до 4:15 на станциях «Немига», «Купаловская», «Октябрьская» и «Фрунзенская». Все остальные станции закроются раньше – в четыре часа утра.

Белорусам, опоздавшим на последнюю электричку, предлагается подождать до 5:00, когда метро заработает вновь – или же воспользоваться другими видами транспорта.

В частности, в новогоднюю ночь до пяти утра с двадцатиминутным интервалом будет работать несколько основных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Более того, раз в 45 минут общественный транспорт будет доставлять пассажиров в пригороды Минска – Гатово, Атолино, Колодищи.

Более подробное расписание можно посмотреть на сайте организации.