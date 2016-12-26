Когда закроются двери метро в новогоднюю ночь

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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По информации госучреждения «Столичный транспорт и связь», минский метрополитен будет работать до 4:15 на станциях «Немига», «Купаловская», «Октябрьская» и «Фрунзенская». Все остальные станции закроются раньше – в четыре часа утра.
Белорусам, опоздавшим на последнюю электричку, предлагается подождать до 5:00, когда метро заработает вновь – или же воспользоваться другими видами транспорта.
В частности, в новогоднюю ночь до пяти утра с двадцатиминутным интервалом будет работать несколько основных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Более того, раз в 45 минут общественный транспорт будет доставлять пассажиров в пригороды Минска – Гатово, Атолино, Колодищи.
Более подробное расписание можно посмотреть на сайте организации.