Лукашенко дал оценку череде трагедий в России

Минутой молчания почтили утром 26 декабря на совещании с участием главы Беларуси память погибших в результате последних трагедий в России.

«Череда трагедий стала злым роком»

– Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции, и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий, – заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он отметил, что в знак солидарности с российским народом в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. К примеру, отказались от сеансов новогоднего представления у минской Ратуши, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

– Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Сегодня в посольстве открыта Книга соболезнований. Уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают там.

25 декабря у посольства РФ в Минске

Память погибших в результате произошедших трагедий в России на совещании с участием главы государства почтили минутой молчания.

Добавим, что на утро понедельника так и не было известно, полетит ли Александр Лукашенко в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ, в которых должен принять участие Владимир Путин.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться»

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– События в России, произошедшие в последнее время, – добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее, – говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться, – заявил глава государства.

– Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник.