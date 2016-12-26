Лукашенко дал оценку череде трагедий в России

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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«Череда трагедий стала злым роком»
– Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции, и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий, – заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Он отметил, что в знак солидарности с российским народом в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. К примеру, отказались от сеансов новогоднего представления у минской Ратуши, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
– Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Сегодня в посольстве открыта Книга соболезнований. Уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают там.
25 декабря у посольства РФ в Минске
Память погибших в результате произошедших трагедий в России на совещании с участием главы государства почтили минутой молчания.
Добавим, что на утро понедельника так и не было известно, полетит ли Александр Лукашенко в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ, в которых должен принять участие Владимир Путин.
«Ни в коем случае нельзя расслабляться»
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– События в России, произошедшие в последнее время, – добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее, – говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться, – заявил глава государства.
– Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник.