В Беларуси над зданиями госучреждений приспустили государственные флаги

Это сделано в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по поручению Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями его резиденции и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Также ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.