В Беларуси над зданиями госучреждений приспустили государственные флаги

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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Как сообщает пресс-служба главы государства, по поручению Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями его резиденции и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги.
Также ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.
Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.