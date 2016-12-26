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Почему в крушении ТУ-154 виноват Путин

26.12.2016

Ведущий Эха Москвы Матвей Ганапольский заявил в прямом эфире:

– Сейчас, в связи с падением самолета, есть вопрос – кто виноват? С одной стороны, просто упал самолет, а они падают. Поэтому тут, видимо, самолет, или тот, кто его обслуживал, они и виноваты.

В общем, отовсюду раздаются голоса: ну сюда-то вы Путина не приплетете. Почему же?

Я, например, вспоминая услужливо сказанную глупость, что Путин и есть Россия, а Россия это Путин, прямо говорю, что этот самый Путин во всем и виноват. Доказать это мне легко.

Если самолет упал по технической неисправности, то напомню, что Медведев принимал решение вывести из эксплуатации Ту-154, а Путин их назад вернул. Если это был теракт, то тут Путин виновен от начала до конца – это он ввязался в религиозную войну, вот обратка назад и приходит...

Великий стратег Путин думал, что все живут по его решению и будут терпеть его армию в Сирии и поучения коалиции в ООН. Но оказалось, что разные в кавычках народные мстители взорвали вначале тот российский самолет над Синаем, потом убили посла, а теперь, возможно, похоронили и этот самолет.

И если сейчас Путина спросить, что делать дальше и кого начать охранять уже сегодня, то он чего-то пробормочет, и все. Потому что не знает. А не знает, потому что профнепригоден.

Это он по телевизору президент среди всех поющих ему осанну шавок, а на деле он вляпался в новый Афганистан. Но отличие его от предыдущих руководителей СССР в том, что тогда все же было принято решение уйти. А Путин, зная, что в религиозной войне победивших нет, из Сирии уходить не хочет, ведь у него выборы на носу, он должен быть где-то победителем. Но выиграть ничего не может, может только обхитрить.

Однако самое ужасное преступление нашего героя в том, что сегодня это стало абсолютно очевидно и понятно, — он по-настоящему стравил народы России и Украины. Сейчас, если кто не знает, в интернете идет настоящая битва, ибо значительная часть украинской интернет-аудитории откровенно радуется падению самолета и гибели россиян. А на всякие укоризны и проклятия из Украины идет ответ: а почему мы должны сочувствовать упавшему военному самолету вражеской армии, военному ансамблю Александрова, который пел песню про «вежливых людей», и телевизионным пропагандистам, которые плетут сказки про победу российского оружия.

Но ведь есть просто сопереживание, — кричит российский интернет. И тогда украинцы делают перепост той волны радости, которая шла в интернете из России, когда сбивали украинские «тушки», в которых украинские солдаты летели защищать свою землю на Донбассе.

Вот простой вопрос – кто главный виновник этой настоящей трагедии, реальной трагедии, реальной войны между людьми? Кто натравил друг на друга два братских народа? Владимир Путин его фамилия.

Ему бы сейчас уйти в монастырь, но он не уйдет, а будет новым царем в 18-м году. И он той же твердой рукой будет вести Россию. К новым бедам, катастрофам и несчастьям.

Независимые эксперты – о катастрофе ТУ-154: «Очень похоже на теракт»

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