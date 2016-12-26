«Очень похоже на теракт»

Михаил Брошин

Российские власти практически исключают версию теракта в случае с катастрофой ТУ-154, на котором летели артисты ансамбля имени Александрова. Однако независимые эксперты считают, что на борту могло сработать взрывное устройство.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154, ведутся в радиусе около 10 км

Произошедшее очень похоже на теракт, считает командир полка военно-транспортной авиации, с опытом полетов на Ту-154, с которым побеседовала «Газета.Ru». Он подчеркнул, что даже если бы пилот совершил ошибку, самолет в воздухе развалиться из-за этого не мог.

«Если самолет разрушился в воздухе (а такие данные есть, обломки сильно раскидало), то уж не теракт ли это? В хвост подложили бомбу, а взрыв — это сразу утрата управления самолетом, разрушение и падение: многие органы управления находятся в хвосте. Версию теракта до конца отбрасывать нельзя. Поскольку самолет мог сесть и на воду, если бы устойчиво управлялся. Такие случаи были», — рассказал летчик.

По предварительным данным, пилот перед исчезновением с радаров молчал, на землю о пожаре или неисправностях не докладывал, а значит, события на борту развивались стремительно и неконтролируемо — очень похоже на взрыв, объяснил собеседник «Газеты.Ru».

На это же обстоятельство в разговоре с РБК обратил внимание председатель общественного совета при межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России Сергей Груздь: в случае технических неполадок на борту экипаж успел бы сообщить об инциденте на землю, но от Ту-154 никаких сигналов диспетчерам на поступало, а его связь с землей пропала за считанные секунды.

По информации «Фонтанки», сотрудники ФСБ проверяют тех, кто мог подходить к самолету в аэропортах Чкаловский и Адлер, а также тех, кто мог иметь отношение к обслуживанию самолета.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, впрочем, заверил, что аэропорт Чкаловский представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения, и проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, нельзя. Аэропорт в Сочи, отметил собеседник агентства, — двойного назначения, поэтому охраняется в усиленном режиме.

Но, как полагает Груздь, именно из-за особенностей пропускного режима в Чкаловском версию теракта нельзя опускать. На аэродромах такого типа, где наряду с воздушными судами гражданских авиакомпаний находятся пассажирские самолеты Минобороны, МЧС и спецслужб, — особый порядок пропуска пассажиров на борт, напоминает Груздь.

Если в гражданском аэропорту людей перед вылетом несколько раз досматривают, проверяют их багаж и верхнюю одежду, то к полету служебным бортом пассажиров могут допустить, лишь сверив их фамилию со списком на посадку, отметил эксперт.

То же самое касается и багажа, который перевозится военным бортом. Служба авиационной безопасности гражданского аэропорта просвечивает весь багаж рентгеном, пропускает через металлодетектор, а иногда проверяет еще и на наличие взрывчатки с помощью собаки. В случае же с вылетом ведомственного самолета с специализированного аэродрома досмотр багажа может остаться на совести экипажей воздушных судов, сказал РБК бывший летчик ВВС России Виталий Соколовский. «Экипаж контролирует, что выгружается и загружается в самолет», — подчеркнул он.

Один из военных журналистов рассказал РБК, что в его практике были случаи полетов военными бортами с Чкаловского, когда личный досмотр не проводился. Он предположил, что в этот раз уровень предполетного досмотра мог быть недостаточным из-за того, что на рейс собрались «все свои» — съемочная группа ведомственного телеканала «Звезда» и военнослужащие и артисты ансамбля им. Александрова.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключил, что взрывное устройство могло быть заложено в самолет во время дозаправки. «Самолет садился на заправку, взлетал из Сочи, а какие там действия были произведены — никто не может сказать», — сказал он Life.ru.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов отметил в беседе с РБК, что по правилам авиационной безопасности во время заправки воздушного судна на его борту не должно быть ни одного пассажира. Поэтому все, кто находился в Ту-154, скорее всего, были выведены из самолета, размещены в одном из залов ожидания. И их не подвергали повторному досмотру перед заходом на борт.

Именно во время нахождения пассажиров ТУ-154 в здании аэровокзала неизвестный мог попросить одного из них передать «посылку для экипажа», в которой была спрятана бомба, допустил в разговоре с РБК президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерий Щербаков.

Российские власти «делают вид, что бросили вызов мировому терроризму, но сами боятся любых намеков на то, что терроризм действительно может стать частью российской реальности», пишет Олег Кашин на Republic. Поэтому неудивительно, что катастрофу ТУ-154 пытаются списать на всё, что угодно: техническую неисправность, ошибку экипажа, некачественное топливо, стечение неблагоприятных факторов – только не взрывное устройство.

Поэтому не исключено, что предварительные данные подкорректируют, и вдруг выяснится, что пилот сообщил диспетчеру о неких проблемах, а самолет не разрушился в воздухе, а разбился при ударе о воду. Но в сложившейся ситуации доверие к любой официальной информации, мягко говоря, ограничено.

Тем более, еще хорошо помнится история с крушением российского пассажирского А321 над Синаем, случившаяся 31 октября 2015 года. Тогда российские власти и пропагандисты долгое время яростно отрицали, что самолет рухнул в результате теракта. Однако впоследствии они всё же признали, что лайнер разбился из-за взрыва бомбы в багажном отсеке.