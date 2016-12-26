Сколько стоит рояль, на котором играет Коля Лукашенко?

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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Помимо прочего, в кадр попал рояль — сын президента играет на этом инструменте и даже дает концерты в Доме ветеранов.
Но сколько стоит тот рояль?
Сопоставив изображения инструментов, мы пришли к выводу, что в кадре Николай сидит у YAMAHA GB1K PWH.
Цена на него на белорусских сайтах — 361 миллион старых рублей, или 36 тысяч новых, что примерно около 18 тысяч долларов.