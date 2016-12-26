Сколько стоит рояль, на котором играет Коля Лукашенко?

В эфире канала «Беларусь-1» были показаны фрагменты интервью Николая Лукашенко.

Помимо прочего, в кадр попал рояль — сын президента играет на этом инструменте и даже дает концерты в Доме ветеранов.

Но сколько стоит тот рояль?

Сопоставив изображения инструментов, мы пришли к выводу, что в кадре Николай сидит у YAMAHA GB1K PWH.

Цена на него на белорусских сайтах — 361 миллион старых рублей, или 36 тысяч новых, что примерно около 18 тысяч долларов.