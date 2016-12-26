Во сколько обойдется налогоплательщикам покупка вещательных серверов для БТ?

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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Лакомые куски высоких технологий
Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся коррупционный скандал, не случайно попала в поле зрения правоохранительных органов.
Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.
В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.
Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, изученных Завтра твоей страны, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.
Завтра твоей страны составило топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий в 2016 году.
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