Во сколько обойдется налогоплательщикам покупка вещательных серверов для БТ?

Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.

Лакомые куски высоких технологий

Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся коррупционный скандал, не случайно попала в поле зрения правоохранительных органов.

Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.

В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.

Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, изученных Завтра твоей страны, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.

Завтра твоей страны составило топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий в 2016 году.

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