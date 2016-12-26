Глава БПЦ: запрет медикам носить крестики может спровоцировать протесты

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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Согласно проекту медикам запретят носить крестики и ставить иконы в кабинетах.
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Митрополит Павел сообщает в обращении, что «архипастыри Белорусского Экзархата единодушно выразили обоснованные недоумения в отношении данного пункта постановления и озаботились возможными последствиями его принятия для верующих».
Он ссылается на ст. 33 Конституции, где декларируется, что каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.
– Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве, — отмечается в обращении.
Митрополит Павел просит изъять из проекта положение о религиозных символах.