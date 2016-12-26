Глава БПЦ: запрет медикам носить крестики может спровоцировать протесты

На официальном сайте Белорусской православной церкви появилось обращение митрополита Павла к министру здравоохранения Василию Жарко в связи с проектом постановления о нормах медицинской этики.

Согласно проекту медикам запретят носить крестики и ставить иконы в кабинетах.

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Митрополит Павел сообщает в обращении, что «архипастыри Белорусского Экзархата единодушно выразили обоснованные недоумения в отношении данного пункта постановления и озаботились возможными последствиями его принятия для верующих».

Он ссылается на ст. 33 Конституции, где декларируется, что каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

– Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве, — отмечается в обращении.

Митрополит Павел просит изъять из проекта положение о религиозных символах.