Икона поп-музыки Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни

Певец Джордж Майкл, урожденный Йоргас Кириакос Панайоту, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 53 лет. Его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь.

«На прошлое Рождество я отдал тебе свое сердце, но на следующий же день ты засобиралась и уехала», — эти слова из знаменитого хита группы Wham!, пришедшего к нам вместе с первыми видеоклипами, мы слышали за последние дни не раз и не два: в кофейнях, куда заходили взбодриться, в магазинах, куда заходили за подарками. Эта стародавняя песня эпохи Тэтчер и Рейгана была и остается королевой рождественского репертуара. И поет ее Джордж Майкл — тогда еще просто подающий надежды молодой человек, родившийся в Англии этнический грек-киприот, участник дуэта, который тогда называли и считали молодежным.

В 1986 году он начнет сольную карьеру, ставшую эталонно успешной — можно по пальцам пересчитать артистов на мировой поп-сцене, кому сольное плавание принесло такую вполне заслуженную славу.

Собственно, первый же его сингл, написанный и отчасти записанный еще в составе дуэта, Freedom, в котором простым и причудливым образом переплетаются латинские и европейские ритмы, стал его первым успешным синглом и до сих пор легко возникает в голове у каждого, кто хоть раз включал музыкальное радио в машине или на работе.

Эффект, произведенный им, был таков, что первый альбом певца — «Faith» — разошелся в количестве 30 млн копий. Следующий — «Listen Without Prejudice Vol 1» — не повторил успеха в коммерческом смысле, зато засвидетельствовал огромный скачок в развитии молодого певца: он показал, что обладатель уникального голоса обладает уникальной же музыкальностью, позволяющей ему исполнять хоть жаркую до неприличия «I Want Your Sex», хоть мечтательную «Cowboys and Angels».

В смысле возможностей показательна его исполнение песни «Somebody to Love» группы Queen на концерте на стадионе Уэмбли в 1992 году, где он шутя вытягивает сложнейшие фигуры Фредди Меркьюри.

Несмотря на перерыв в активной карьере, когда в 1996-м он вернулся с альбомом «Older», его появление в сильно, надо сказать, изменившейся музыкальной среде было воспринято как должное — как будто он просто ненадолго выходил и вновь вернулся.

Младшие братья тех, кто танцевал на выпускных под его первые два альбома, теперь сами кружились на своих балах и вечеринках под тихий меланхоличный хит «Jesus to a Child».

Как и у каждой большой звезды, в его карьере случился большой скандал — в случае Майкла это было обвинение в непристойном поведении и последовавший за ним вынужденный каминг-аут — признание в своей ориентации. Суд довольно существенно ограничил Майкла в правах, в ответ на что исполнитель снял клип «Outside» и довольно зло высмеял полицейских и закон.

«Иисус спасает каждого из нас. Каждого», — гласили заключительные титры клипа.

Поначалу эта новость подкосила продажи его альбомов, однако затем преподала ему урок скандального пиара — продажи пошли вверх, а никак не связанная с музыкой новость привлекла к нему внимание.

Последнее время карьера Майкла стояла на месте. Нет, конечно, он выпустил сборник лучших хитов (2006), проехал по миру с юбилейным турне с говорящим названием «Twenty Five», посвященное 25-летию творческой деятельности.

Оглядываясь назад, можно сказать, что исполнитель задушевных медленных песен и зажигательных фанковых боевиков Джордж Майкл соединил, будто мост, две эпохи — ту, в которой великим певцом считался Фредди Меркьюри, с той, где на аналогичный пьедестал ставят Робби Уильямса.

Уникальное «свинговое» чувство, редкий вкус к балладам, умение быть эталоном гламура без пошлости — слушателю все это было явлено в эпоху перемен, когда в стране только зарождалось музыкальное радио- и телевещание: появлялись первые музыкальные каналы, зарождались новые, ориентированные на поп-музыку радиостанции; такое ощущение, что он рос как артист, замолкал и снова возвращался, пускался во все тяжкие синхронно с нашей страной — и поэтому его здесь любили и будут любить после смерти.