Война нервов: выиграет ли Путин у Лукашенко газовую тяжбу?

Россия попытается в судебном порядке разрешить газовый спор с Беларусью.

Об этом заявил журналистам вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович.

Правда, подробности разбирательства он не сообщил.

— Дело находится в суде, поэтому все возможно, — отметил чиновник.

Почему союзникам не удается договориться?

— Нашла коса на камень, — полагает экономист Лев Марголин. — Лукашенко не хочет платить по договорным ценам, а Россия не желает создавать прецедент.

Эксперт отмечает, что у «Газпрома» цена на газ отличается. Для каждой страны – она разная. Но поскольку с официальным Минском есть договор, то, видимо, россияне решили перевести эту тему в судебную плоскость.

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