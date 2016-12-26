Война нервов: выиграет ли Путин у Лукашенко газовую тяжбу?

Сегодня в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.
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Об этом заявил журналистам вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович.
Правда, подробности разбирательства он не сообщил.
— Дело находится в суде, поэтому все возможно, — отметил чиновник.
Почему союзникам не удается договориться?
— Нашла коса на камень, — полагает экономист Лев Марголин. — Лукашенко не хочет платить по договорным ценам, а Россия не желает создавать прецедент.
Эксперт отмечает, что у «Газпрома» цена на газ отличается. Для каждой страны – она разная. Но поскольку с официальным Минском есть договор, то, видимо, россияне решили перевести эту тему в судебную плоскость.
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