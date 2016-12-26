Устроит ли Лукашенко демарш Путину?

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

5 фактов о крушении Ту-154 под Сочи photo

Что известно о крушении лайнера минобороны России на данный момент.

ГЛАВНОЕ

Итоги недели: Лубутены по-гомельски и грабли Мясниковича

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

«Лукашенко таких любит»

«Наши пенсионеры не жалуются — они приспосабливаются быстрее молодых»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Тогда платите мне зарплату, как в Бельгии или Франции»

«Реакция обеих сторон — и Запада, и России — вполне показательна»

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Устроит ли Лукашенко демарш Путину?

26.12.2016 Михаил Брошин

26 октября в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.

О том, что глава Беларуси не планирует принимать участие в саммитах ЕАЭС и ОДКБ сообщает РБК со ссылкой на три неназванные источника. Официального подтверждения или опровержения этой информации на момент подготовки этой публикации не было.

Если Александр Лукашенко действительно не полетит в Санкт-Петербург, то это будет очень, похоже на демарш. Вряд ли отсутствие руководителя Беларуси удастся объяснить занятостью: не далее как 25 декабря у первого лица государства нашлось время, чтобы поиграть в хоккей.

Существует, по крайней мере, две версии, объясняющие причины неявки Лукашенко в Питер. Первая связана с тем, что на саммите Евразийского экономсоюза планируется одобрить общий для пяти стран-участниц (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан) таможенный кодекс. 9 декабря Лукашенко публично усомнился в том, что этот документ отвечает интересам нашего государства.

«Если проигрываем, как я понял из вашего доклада, тогда зачем нам такой союз»

Однако один из собеседников РБК утверждает, что к повестке саммитов решение главы Беларуси отношение не имеет. В этом случае можно предположить, что Александр Лукашенко включил режим «игнора» в качестве ответной реакции на действия Владимира Путина. А вернее сказать на бездействие и нежелание президента РФ решать принципиальные для белорусской стороны вопросы по условиям поставки нефти и газа, а также об очередных кредитных траншах.

Уже был прецедент (в 2009 году), когда Александр Лукашенко отказался подписывать соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ из-за «молочной войны» с Россией. Тогда Кремль пошел на уступки, и спустя некоторое время руководитель Беларуси поставил свой автограф под этим документом.

Ныне руководство РФ демонстрирует куда большую степень неуступчивости. Но Лукашенко, которому не однажды удавалось взять Москву то скандалом, то измором, похоже, надеется, что эта тактика сработает и на сей раз.

  • Оцени статью:

Политика

25.12.2016
О чем мечтает Коля Лукашенко

Телеканал «Беларусь 1» показал сюжет о младшем сыне главы государства. То ли репортаж, то ли рождественская сказка.

25.12.2016
Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

11-летний российский журналист Евгений Гришин спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца.

23.12.2016
Отмежуется ли Кремль от генерала Решетникова?

Кому был нужен публичный скандал?

22.12.2016
Как выглядит начальник Службы безопасности Лукашенко

Фотофакт.

22.12.2016
Лукашенко подарил Кучме странного петуха

Глава Беларуси и экс-президент Украины обменялись подарками.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com