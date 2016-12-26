Устроит ли Лукашенко демарш Путину?

Михаил Брошин

26 октября в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Есть информация, что Александр Лукашенко их проигнорирует.

О том, что глава Беларуси не планирует принимать участие в саммитах ЕАЭС и ОДКБ сообщает РБК со ссылкой на три неназванные источника. Официального подтверждения или опровержения этой информации на момент подготовки этой публикации не было.

Если Александр Лукашенко действительно не полетит в Санкт-Петербург, то это будет очень, похоже на демарш. Вряд ли отсутствие руководителя Беларуси удастся объяснить занятостью: не далее как 25 декабря у первого лица государства нашлось время, чтобы поиграть в хоккей.

Существует, по крайней мере, две версии, объясняющие причины неявки Лукашенко в Питер. Первая связана с тем, что на саммите Евразийского экономсоюза планируется одобрить общий для пяти стран-участниц (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан) таможенный кодекс. 9 декабря Лукашенко публично усомнился в том, что этот документ отвечает интересам нашего государства.

«Если проигрываем, как я понял из вашего доклада, тогда зачем нам такой союз»

Однако один из собеседников РБК утверждает, что к повестке саммитов решение главы Беларуси отношение не имеет. В этом случае можно предположить, что Александр Лукашенко включил режим «игнора» в качестве ответной реакции на действия Владимира Путина. А вернее сказать на бездействие и нежелание президента РФ решать принципиальные для белорусской стороны вопросы по условиям поставки нефти и газа, а также об очередных кредитных траншах.

Уже был прецедент (в 2009 году), когда Александр Лукашенко отказался подписывать соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ из-за «молочной войны» с Россией. Тогда Кремль пошел на уступки, и спустя некоторое время руководитель Беларуси поставил свой автограф под этим документом.

Ныне руководство РФ демонстрирует куда большую степень неуступчивости. Но Лукашенко, которому не однажды удавалось взять Москву то скандалом, то измором, похоже, надеется, что эта тактика сработает и на сей раз.